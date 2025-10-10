தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் நடைபெறும் தேதிகள் குறித்த அப்டேட் வெளியான நிலையில், சிஎஸ்கே அணி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கும் 5 வீரர்கள் குறித்த தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் 2025 சீசனில் 10வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. சிஎஸ்கே அணி இதனால் அணியை பலமாக்க நினைக்கும். அந்த வகையில், சிஎஸ்கே ஏலத்திற்கு விடுவிக்க இருக்கும் வீரர்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 13-15 தேதிகளில் நடைபெற வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
நேற்று மதுரையில் புதிய மைதானத்தை தொடங்கிவைத்த தோனியை பார்க்கும்போதே உடற்தகுதியுடன் இருந்தார். அப்படியிருக்க, அவர் வரும் 2026 சீசனில் நிச்சயம் பங்கெடுப்பார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதே நேரத்தில், சிஎஸ்கே விடுவிக்கும் வீரர்கள் குறித்த தகவல்களும் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. ரூ.9.75 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்ட அஸ்வின் ஏற்கெனவே ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தவிட்ட நிலையில், தற்போது சிஎஸ்கே இந்த 5 வீரர்களையும் விடுவிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவர்களை ஒவ்வொருவராக இங்கு காணலாம்.
டெவான் கான்வே: சிஎஸ்கே 2023இல் கோப்பையை வெல்ல முக்கிய பங்காற்றியவர் கான்வே. இருப்பினும் சமீபத்தில் டி20 போட்டிகளில் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார். இவர் கடந்த சீசனில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி 156 ரன்களை மட்டுமே அடித்திருந்தார். கடந்தாண்டு மெகா ஏலத்தில் கான்வேவை சிஎஸ்கே ரூ.6.25 கோடிக்கு எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சாம் கரன்: வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரான இவரை சிஎஸ்கே கடந்த சீசனில் 5 போட்டிகளில் களமிறக்கியது. 114 ரன்களையும், 1 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். இவருக்கு பதில் வேறு வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டருக்கு சிஎஸ்கே குறிவைக்கும். இவரை மெகா ஏலத்தில் ரூ.2.4 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்திருந்தது.
ராகுல் திரிபாதி: ஆயுஷ் மாத்ரே சிஎஸ்கேவுக்கு வருவதற்கு முன் இவர்தான் ஓபனிங்கில் இறங்கி படுமோசமான ஆட்டத்தை கடந்தாண்டு வெளிப்படுத்தினார். 5 போட்டிகளில் 55 ரன்களை மட்டுமே இவர் அடித்திருந்தார். ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷேக் ரஷீத், உர்வில் பட்டேல் என இளம் வீரர்கள் அதிகரித்துவிட்டதால் இவருக்கு சிஎஸ்கேவில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைப்பதும் அரிதாகிவிட்டது. இவரை ரூ.3.40 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது.
தீபக் ஹூடா: திரிபாதியை விட மோசமாக விளையாடியவர் என்றால் அது தீபக் ஹூடா எனலாம். அவர் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 31 ரன்களை அடித்தார். ஒரே ஒரு ஓவர் மட்டும் வீசினார். இவரை சிஎஸ்கே ரூ.1.70 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.
விஜய் சங்கர்: இவர் கடந்த சீசனில் 6 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 118 ரன்களை அடித்தார். ஒரு போட்டியில் மட்டும் நிதானமாக அரைசதம் அடித்திருந்தார். ஒரு ஓவர் கூட வீசவில்லை. இவரை சிஎஸ்கே ரூ.1.2 கோடிக்கு எடுத்தது.