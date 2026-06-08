/எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியாக பயோபிக்கில் நடிக்கப்போவது யார்?

இசையுலகில் முக்கிய இடத்தை பெற்றவராக இருக்கிறார், எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி. இவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில், புதிதாக அவர் பெயரில் ஒரு பயோபிக் எடுக்கப்படுகிறது. இதில் ஹீரோயினாக நடிக்கப்போவது யார் தெரியுமா?
இந்திய இசையுலகில், லெஜண்டரி பாடகியாக வலம் வந்தவர், எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி. இவரைப்பற்றிய பயோபிக் எடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, இந்த படத்தில் நடிக்கப்போவது யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியாக சாய் பல்லவி நடிப்பதாக கூறப்பட்டது. தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் பிசியாக இருக்கும் இவர் இதில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
அடுத்ததாக இந்த வாய்ப்பு, ருக்மிணி வசந்திடம் சென்றதாம். காந்தாரா 2 படத்தில் வில்லியாக நடித்திருந்த இவருக்கு, இந்த ரோல் கச்சிதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவரும் இப்போது ஹீரோயினாக நடிக்கப்போவதிலை என கூறப்படுகிறது.
தற்போது எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியாக நடிக்க, ராஷ்மிகா மந்தனாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுகிறதாம். ஏற்கனவே படுபிசியாக வலம் வரும் ஹீரோயினாக இருக்கும் ராஷ்மிகா மந்தனா, தற்போது பாலிவுட்டில் அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட் ஆகி வருகிறார்.
ராஷ்மிகா மந்தனா எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் படத்தில் நடிப்பது குறித்த தகவல், விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தவலுக்காக ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.