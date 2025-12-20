பேருந்தில் இலவச பயணம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு.. உடனே இதை பண்ணுங்க!

Tamil Nadu Free Bus Travel Pass For Senior Citizens: மூத்த குடிமக்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் வகையில், கட்டணமில்லா பேருந்து பயண டோக்கன்கள் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Free Bus Travel Pass For Senior Citizens: ஜனவரி 31ஆம் தேதி இலவச பஸ் பாஸ் டோக்கன் வழங்கப்படும் நிலையில், மூத்த குடிமக்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஓய்வூதியம், தபால் நிலைய சேவைகள், ரேஷன் கடைகள், ரயில் பயணம், பேருந்து பயணம் என அனைத்திலும் மூத்த குடிமக்களுக்காக சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், மூத்த குடிமக்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில், தமிழக அரசு அதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த திட்டம் மூலம் மூத்த குடிமக்களுக்கு 6 மாதத்திற்கான இலவச பேருந்து டோக்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு 10 என்ற அடிப்படையில், ஆறு மாதங்களுக்கு டோக்கள் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்த திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னையைச் சேர்ந்த மூத்த குடிமக்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
ஜனவரி மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வரையும், ஜூலை மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையும் இலவச பேருந்து டோக்கன் வழங்கப்படுகிறது. இதனை மூத்த குடிமக்கள் பெற்றுக் கொண்டு, பேருந்துகளில் இந்த டோக்கனை காண்பித்து இலவமசாக பயணித்து வருகின்றனர். அதாவது, சென்னையைச் சேர்ந்த மூத்த குடிமக்கக்களுக்கான ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாதத்திகு 10 டோக்கன் வீதம் 6 மாதத்திற்கு க டோக்கன் வழங்குதல், அடையாள அட்டை புதுப்பித்தல், புதிய பயனாளிக்கு வழங்குவதல் ஆகியவை டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும்.
கட்டணமில்லா பயண டோக்கன் மற்றும் அடையாள அட்டைகள் புதிதாக பெற விரும்பும் மூத்த குடிமக்கள் இருப்பிட சான்றாக குடும்ப அட்டை, ஆதார்/ஓட்டுநர் உரிமம்/கல்வி சான்றிதழ்/வாக்காளர் அடையாள அட்டை, 2 வண்ண புகைப்படம் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும். அதாவது, ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை மூத்த குடிமக்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கும் வகையில், இலவச டோக்கன் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், கட்டணமில்லா பயண டோக்கன், அடையாள அட்டை புதுப்பிக்க தங்களின் அடையாள அட்டை, பாஸ்போர்ட் சைஸ் அளவிலான ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து வர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 41 பேருந்து மையங்களில் ஜனவரி 31ஆம் தேதி வரை விடுமுறையின்றி, அனைத்து நாட்களும் காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடையாறு, திருவான்மியூர், தி.நகர், சைதாப்பேட்டை, குரோம்பேட்டை, கே.கே.நகர், வேளச்சேரி, அயனாவரம், தண்டையார்பேட்டை, எண்ணூர் உள்ளிட்ட 41 மையங்களில் டோக்கன் வழங்கப்பட உள்ளது. எனவே, மூத்த குடிமக்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு, பேருந்தில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.