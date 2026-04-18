தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?

Summer Holidays Special Train: கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு மும்பை CST - தூத்துக்குடி சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த ரயில் சேவை குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கு விரிவாக உள்ளது.
Mumbai CST - Thoothukudi Summer Holidays Special Train Service: மும்பை CST - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் வரும் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 3ஆம் தேதிவரை இயக்கப்படுகிறது. கோடை விடுமுறையில் மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இருக்கும் என்பதால் அதை கணக்கிட்டு இந்த சிறப்பு ரயில் சேவை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் சேவை எந்தெந்த தேதிகளில் இயக்கப்படும்?, மொத்தம் எத்தனை பெட்டிகள்?, எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்?, ரயிலின் அட்டவணை ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கோடை விடுமுறை ஆரம்பித்துவிட்டது. இனி பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்குச் செல்வார்கள், சுற்றுலாவுக்குச் செல்வார்கள், உறவினர் வீட்டுக்குச் செல்வார்கள். இதனால், பேருந்து, ரயில், விமானம் என அனைத்திலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
அந்த வகையில், நீண்ட தூரம் பயணிக்க விரும்புபவர்கள் அதிகமானோர் ரயிலையே தேர்ந்தெடுப்பார்கள். எனவே, கூட்டம் அதிகமாக வரும். மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த ரயில்வேத்துறை, சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது.
மும்பை - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்: அந்த வகையில் மும்பை CST - தூத்துக்குடி - மும்பை CST சிறப்பு ரயில் (01005/01006) குறித்த அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ரயில் எந்தெந்த தேதிகளில் இயக்கப்படும்?, மொத்தம் எத்தனை பெட்டிகள்?, எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்?, ரயிலின் அட்டவணை ஆகியவற்றை இங்கு முழுமையாக காணலாம்.
மும்பை CST முதல் தூத்துக்குடி வரை (ரயில் எண்: 01005): இந்த சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வரும் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 2ஆம் தேதி இயக்கப்படும். அனைத்து செவ்வாய்க்கிழமையிலும் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு மும்பையில் இருந்து புறப்பட்டு, புதன்கிழமை நண்பகல் 11.30 மணிக்கு தூத்துக்குடி வந்தடையும்.
தூத்துக்குடி முதல் மும்பை CST வரையிலான (ரயில் எண்: 01006): இந்த சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதிமுதல் ஜூன் 3ஆம் தேதிவரை இயக்கப்படும். அனைத்து புதன்கிழமையிலும் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். புதன்கிழமை மதியம் 3.30 மணிக்கு தூத்துக்குடியில் புறப்பட்டால், வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 6 மணிக்கு மும்பை CST சென்றடையும்.
ரயில் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை: ஏசி 2 Tier பெட்டி - 1, ஏசி 3 Tier பெட்டிகள் -6, ஏசி இல்லாத ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் பெட்டிகள் - 9, பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் -4, லக்கேஜ் பெட்டிகள் - 2.
முன்பதிவு எப்போது?: மும்பை CST - தூத்துக்குடி - மும்பை CST சிறப்பு ரயில்களுக்கான (01005/01006) முன்பதிவு நாளை (ஏப்ரல் 19) காலை 8 மணிமுதல் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நின்று செல்லும் ரயில் நிலையங்கள்: தூத்துக்குடி, தூத்துக்குடி மேலூர், கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், சேலம், பங்காரப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம், எலகங்கா, தர்மவரம், அனந்தபூர், குண்டக்கல், மந்திராலயம் ரோடு, ராய்ச்சூர், கிருஷ்ணா, யாத்கிர், வாடி, கலபுரகி, சோலாப்பூர், குர்துவாடி, தவுண்ட், புனே, லோனாவாலா, கல்யாண், தானே, தாதர், மும்பை CST உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.