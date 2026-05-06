சென்னை அணியில் ஹர்திக்? மும்பை அணியில் ருதுராஜ், துபே?

ஐபிஎல் 2027க்கு முன்னதாக ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ட்ரேடிங் முறையில் மாற உள்ளதாக பரபரப்பு வதந்திகள் உலா வருகின்றன. 

 
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணி படுதோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பிறகு சிஎஸ்கே சிஇஓ காசி விஸ்வநாதனுடன் ஹர்திக் பாண்டியா நீண்ட நேரம் ரகசியமாக பேசினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி ட்ரேடிங் வதந்திகளை உருவாக்கியது.    

ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணியின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் சிவம் துபேவை மும்பை அணி ட்ரேடிங் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும் திட்டம் ஆலோசிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.   

ஹர்திக் பாண்டியாவின் சம்பளம் ரூ.16.35 கோடியாகவும், சிவம் துபேவின் சம்பளம் ரூ.12 கோடியாகவும் உள்ளதால், இருவருக்கும் இடையே பெரிய விலை வித்தியாசம் உள்ளது.  

அந்த விலை வித்தியாசத்தை சரிசெய்ய, சிவம் துபேவுடன் சேர்த்து சிஎஸ்கே அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ் அல்லது வேறொரு வீரரையும் மும்பை அணிக்கு வழங்கும் ட்ரேடிங் முறை சாத்தியமாகலாம்.   

மும்பை அணிக்கு ஒரு சிறந்த கேப்டன் தேவைப்படுவதால், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பதிலாக மும்பை ட்ரேடிங் செய்ய கேட்கலாம் என்ற ஒரு வதந்தியும் நிலவுகிறது. ஆனாலும் இதற்கான சாத்திய கூறுகள் குறைவே.  

வீரர்களை மாற்றுவதற்கு பதிலாக, ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கே அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, அதற்கான மொத்த தொகையான ரூ.16.35 கோடியையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பணமாகவே பெற்றுக்கொள்ளும் வழியும் உள்ளது; முன்னதாக 2023ல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இப்படித்தான் ஹர்திக்கை மும்பைக்கு வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

