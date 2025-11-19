MI டார்கெட் செய்யும் இந்த வீரர்கள்... ரூ.2.75 கோடிக்கு சிக்கப்போவது யாரு?

Mumbai Indians: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வரும் மினி ஏலத்தில் குறைந்த தொகையில் இந்த வீரர்களை குறிவைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
MI IPL Mini Auction 2026 Plan: பல வீரர்களை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கழட்டிவிட்டாலும் கூட அவர்களிடம் ரூ.2.75 மட்டுமே கையிருப்பில் உள்ளது. பல முன்னணி வீரர்களின் அடிப்படைத் தொகையே ரூ.2 கோடி, ரூ.1.50 கோடி என்பதால் அவர்களால் முன்னணி வீரர்களை எடுக்க இயலாது எனலாம். எனவே, பலரும் வேண்டாம் என ஒதுக்கிய வீரரை எடுத்து மும்பை அணி சீர்படுத்த துடிக்கும்.
10 ஐபிஎல் அணிகளும் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை கடந்த நவ. 15ஆம் தேதி அறிவித்தன. மேலும் மினி ஏலத்திற்கு முன் பல அணிகள் டிரேடிங்கிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் மும்பை அணி மூன்று வீரர்களை டிரேட் மூலம் மற்ற அணிகளிடம் இருந்து பெற்றுள்ளது. ஷர்துல் தாக்கூர் (LSG), ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட் (GT), மயங்க் மார்க்கண்டே (KKR) ஆகியோரை டிரேட் மூலம் பெற்றது.
தக்கவைப்பு வீரர்கள்: ரோஹித் ஷர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, வில் ஜாக்ஸ், ராபின் மின்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா, நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், கார்பின் போஷ், அல்லா கசன்பர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ட்ரெண்ட் போல்ட், தீபக் சாஹர், மயங்க் மார்கண்டே, அஷ்வனி குமார், ராஜ் அங்கத் பாவா, ரகு வர்மா.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: பெவான் ஜேக்கப்ஸ், கர்ரன் சர்மா, லிஸ்ஸார்ட் வில்லியம்ஸ், முஜீப் உர் ரஹ்மான், ரீஸ் டாப்லி, ஸ்ரீஜித் கிருஷ்ணன், சத்யநாராயண ராஜூ, விக்னேஷ் புத்தூர். அர்ஜூன் டெண்டுல்கரை லக்னோ அணிக்கு டிரேட் மூலம் கொடுத்தது.
இதன்மூலம், அந்த அணி ரூ.2.75 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு வருகிறது. மிக குறைந்த தொகையுடன் மினி ஏலத்திற்கு வரும் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ்தான். இன்னும் 1 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 5 பேரை எடுக்கலாம் என்றாலும் கையிருப்பு தொகை குறைவாகவே இருக்கிறது. அந்த வகையில், ரூ.2.75 கோடியில் மும்பை அணி இந்த 3 இடத்திற்கான வீரர்களை டார்கெட் செய்யலாம். குறைந்தபட்சம் 1 வீரரை மட்டுமே மும்பை வாங்க முயற்சிக்கும்.
ஓபனர் தேவை: ரோஹித் சர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன் ஆகியோருக்கு பேக் அப் தேவையாக உள்ளது. இந்த ஸ்பாட்டில் பிருத்வி ஷா/ ஷேக் ரஷீத் ஆகியோரை மும்பை அணி நிரப்ப முயற்சிக்கலாம்.
இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்: சிமர்ஜித் சிங்/ சேத்தன் சக்காரியா/ கமலேஷ் நாகர்கோட்டி ஆகியோரை தீபக் சஹார், ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு பேக்அப்பாக எடுக்கலாம்.
வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர்: ஸ்பென்சர் ஜான்சன்/ சோனி பேக்கர்/ மேட் ஹென்றி/ ஜாஷ் டங் ஆகியோரை மும்பை அணி ரூ.2.75 தொகைக்குள் எடுக்கலாம்.