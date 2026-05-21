/அனிருத்துக்கு வெளிநாட்டில் திருமணம்? தடபுடலான ஏற்பாடு..பொண்ணு யாரு?

Anirudh Kavya Maran : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இசையமைப்பாளராக இருப்பவர், அனிருத். இவருக்கும் பிரபல தொழிலதிபரின் மகளுக்கும் விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தினை இங்கு பார்ப்போம்.
Anirudh Kavya Maran : அனிருத்-காவ்யா மாறனின் திருமண வதந்தி, இன்று நேற்று ஆரம்பித்ததல்ல, பல நெடும் நாட்களாக இருக்கும் ஒரு செய்தியாகும். இருப்பினும் இப்படி ஒவ்வொரு முறை தகவல் வரும் போதெல்லாம் இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் அதனை மறுத்துவிடுவர். அப்படி, சமீபத்திலும் இருவருக்கும் திருமணம் என்கிற ஒரு செய்தி உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும், தொழிலதிபர் காவ்யா மாறனும் திருமணம் செய்துக்கொள்ளப்போவதாக கடந்த சில நாட்களாக வதந்திகள் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக இப்போதும் ஒரு சில தகவல்கள் வெளியாகி, இது உண்மைதானோ என நம்மையே நம்ப வைக்கிறது.
காவ்யா மாறன், ஐபிஎல் தொடரில் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் உரிமையாளர்களில் ஒருவராக அறியப்படுகிறார். போட்டிகளின் போது அவரது ரியாக்ஷன் வீடியோக்கள் அடிக்கடி வைரலாகும். அதேபோல், அனிருத் தற்போது தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.
காவ்யாவிற்கும் அனிருத்திற்கும் வரும் நவம்பர் மாதத்தில், ஸ்பெயினில் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாகவும், இந்த திருமணத்தில் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மட்டும் கலந்துகொள்ள இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறத்ஹு.
இருப்பினும், இந்த தகவல் குறித்த எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.