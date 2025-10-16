அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..

Anirudh Favorite Film Of Rajinikanth : பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு இன்று பிறந்தநாள். இந்த நாளில், அவருக்கு பிடித்த ரஜினிகாந்தின் படம் குறித்த தகவல், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Anirudh Favorite Film Of Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமன்றி, தென்னிந்திய அளவில் டாப் இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர், அனிருத் ரவிச்சந்தர். 34 வயதாகும் இவர், ரஜினிகாந்தின் உறவினர் மட்டும் கிடையாது..அவரது பெரிய ரசிகரும் கூட. இவருக்கு அனைத்து ரஜினிகாந்தின் படங்களும் பிடிக்கும். ஆனால், ரொம்ப பிடித்த படம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அந்த படம் எது தெரியுமா?
தனுஷின் 3 படத்தில், 16வயது இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் அனிருத் ரவிச்சந்தர். முதல் படத்திலேயே, Why This Kolaveri Di என்கிற பாடலை கொடுத்து, ஹிட் இசையமைப்பாளராக மாறினார்.
அனிருத், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி கண்டுள்ளார். இவரது துள்ளலான இசையக்கேட்டு ரசிகர்களானவர்கள் இவருக்கு வைத்திருக்கும் பெயர், ‘ராக்ஸ்டார்’ என்பதாகும்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத், தற்போது தென்னிந்தியாவின் டாப் இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். டாப் ஹீரோக்கள், இவரது இசைதான் தங்களின் படங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.
அனிருத், ரஜினிகாந்தின் உறவினரும் கூட. அனிருத்தின் தந்தையும் நடிகருமான ரவி ராகவேந்திரா, ரஜினியின் மனைவி லதாவின் சகோதரர் ஆவார்.
உறவினர் என்பதை தாண்டி, ரஜினிகாந்தின் பெரிய ரசிகராக இருப்பவர் அனிருத். ரஜினியின் எந்த படங்கள் வெளியானாலும் அதை முதல் நாள்-முதல் காட்சி சென்று பார்ப்பவராக இருப்பார் அனிருத்.
அனிருத், ரஜினி நடித்துள்ள பேட்ட, தர்பார், ஜெயிலர், வேட்டையன், கூலி உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, அனிருத்திற்கு ரஜினியின் பல படங்களும் பிடிக்கும். இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட படம் ரொம்பவும் ஃபேவரட்டாம். அது எந்த படம் தெரியுமா?
அனிருத்திற்கு, ரஜினியின் பாட்ஷா படம் என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்குமாம். அந்த படம் பற்றி அவர் பலமுறை பேசியிருப்பதாக இயக்குநரும் அனிருத்தும் நெருங்கிய நண்பருமான விக்னேஷ் சிவன் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.