கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Sai Abhyankkar Salary Per Movie : இந்திய திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் இளம் இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார் சாய் அபயங்கர். இவர், ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளத்தை கேட்டு, ரசிகக்ரள் ஆடிப்போயுள்ளனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Sai Abhyankkar Salary Per Movie : சமீபத்திய சென்சேஷனல் இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார், சாய் அபயங்கர். பாடகர் திப்பு மற்றும் பாடகி ஹரிணியின் மகனான இவர், பள்ளிப்பருவ காலத்தில் இருந்தே இசைத்துறையில் கோலோச்சி வருகிறார். இவர்தான், தற்போது அதிக தமிழ் படங்களில் கமிட் ஆன இசையமைப்பாளராகவும் இருக்கிறார். இவர், ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் குறித்த விவரங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இசைக்குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து, இப்போது 21 வயதில் இசைப்புயலுக்கே டஃப் கொடுக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறார், சாய் அபயங்கர். பாடகி திப்புவிற்கும், பாடகி ஹரிணிக்கும் பிறந்த இவர், சிறு வயதிலிருந்தே பள்ளி படிப்பை விட, இசை பயில்வதில்தான் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வந்தார்.
சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து முதன் முதலில் வெளியான படம், ட்யூட். இந்த படத்தில் இவர் இசையமைத்திருந்த அனைத்து பாடல்களும் ஹிட் ஆனது. இருப்பினும், அனைத்து பாடல்களும் ஒரே ட்யூனில் இருப்பதாக இவர் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டது.
சாய் அபயங்கர் படத்தில் இசையமைக்கும் பாடல்கள் மட்டுமன்றி, அவர் தனியாக இசையமைத்து பாடி வரும் ஆல்பம் பாடல்களும் பெரிய ஹிட் அடிக்கின்றன. இவரது ஒவ்வொரு பாடல்களும் பல மில்லியன் வியூஸ்களை கடந்திருக்கின்றன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும்.
அட்லீ இயக்கத்தில் ராக்கா திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார். பெரும் பொருட்செலவில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடிக்கிறார்.
சாய் அபயங்கர், இப்போது வரை சுமார் 6 திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். ராக்கா மட்டுமன்றி, டி55, கருப்பு, பென்ஸ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய ஹீரோவின் படங்களுக்கு இவர்தான் இசையமைப்பாளர். இதனால், இவர் தனது சம்பளத்தை தற்போது உயர்த்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சாய் அபயங்கருக்கான இசை உரிமம் ரூ.10 கோடி வரை விற்பனையாவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இவர் தனது சம்பளத்தை ரூ.8 கோடி வரை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
சாய் அபயங்கரின் பவழமல்லி பாடல், சமீபத்தில் யூடியூபில் சுமார் 10 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்து சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. சமீபத்தில் வெளியான கருப்பு படத்தின் பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.