குளு குளு ஹனிமூன் போகணுமா...? டிசம்பரில் பெஸ்ட் 7 சுற்றுலா தலங்கள்!

Best Honeymoon Places: டிசம்பர் மாதத்தில் புதுமண ஜோடிகள் ஹனிமூன் செல்வதற்கு இந்தியாவுக்குள் சிறந்த 7 இடங்களை இங்கு காணலாம்.
7 Best Honeymoon Places In India During December: டிசம்பரில் மக்கள் பலரும் சுற்றுலா செல்வார்கள் என்றாலும், ஹனிமூன் ஜோடிகளுக்கு என தனிச் சிறப்பான சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கின்றன. இங்கு மற்ற சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வருவார்கள் என்றாலும், புதுமண தம்பதிகள் அமைதியாகவும், தனித்தும் தங்களுக்கு இடையே நேரம் செலவிட இந்த 7 இடங்கள் சிறப்பாக இருக்கும்.
நைனிதால்: பசுமையான மலைகள் மற்றும் அழகான ஏரியை கொண்ட மலைப் பிரதேசம்தான் நைனிதால். உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள இந்த சுற்றுலா தலம் டிசம்பர் மாதத்தில் ரம்மியமான உணர்வை தரும். குளிர்ந்த வானிலையும், பனி அடர்ந்த காலைப் பொழுதும் உங்களின் ஹனிமூனை மறக்க முடியாத ஒன்றாக மாற்றத்தக்கது. ஜோடிகள் நைனி ஏரியில் போட்டிங் செல்லலாம், ஸ்னோ வியூ பாயிண்டுக்குச் செல்லலாம். எண்ணற்ற ஹோட்டல்கள், அழகிய காபி ஷோப்கள் அங்கிருக்கின்றன. அங்கும் நேரம் செலவழிக்கலாம். (Representation Image: Meta AI)
குல்மர்க்: ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள இந்த சுற்றுலா தலம் ஹனிமூன் ஜோடிகளுக்கு சொர்க்கம் போன்ற உணர்வை தரும். ஹனிமூன் ஜோடிக்களுக்கு சிறப்பான சுற்றுலா தளங்களில் இதுவும் ஒன்று. பைன் மரங்கள் அடர்ந்த காடுகள், பனி படர்ந்த மலைகளை நீங்கள் காட்டேஜில் இருந்த படியே கூட கண்டு ரசிக்கலாம். சாகசங்களை விரும்புபவர்களுக்கும் இங்கு சிறப்பான வசதிகள் உள்ளன. பனிச் சறுக்கும் கூட இங்கு நீங்கள் விளையாடி மகிழலாம். (Representation Image: Meta AI)
மணாலி: டிசம்பரில் நீங்கள் ஹனிமூன் போக நினைத்தால், அதுவும் இமயமலை பகுதிகளுக்குச் செல்ல நினைத்தால் இமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள மணாலி சிறந்த ஆப்ஷன் எனலாம். இங்கும் பனிச் சறுக்கு போன்ற சாகச விளையாட்டுக்கு பஞ்சமிருக்காது. (Representation Image: Meta AI)
கொடைக்கானல்: வெளிமாநிலங்கள் போக முடியவில்லை, தமிழ்நாட்டிலேயே எங்காவது ஹனிமூன் போக வேண்டும் என்றால் டிசம்பரில் நீங்கள் கொடைக்கானலை கண்ணை மூடிக்கொண்டு தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்க எண்ணற்ற இடங்கள் இருக்கின்றன. நிதானமாக நேரத்தை கழிக்கவும், இயற்கையை ரசிக்கவும் பல இடங்கள் உள்ளன. டிசம்பரில் பனியும், குளிரும் அதிகம் இருக்கும். ஹனிமூன் ஜோடிகள் கொடைக்கானலில் கொண்டாடி தீர்க்கலாம். (Representation Image: Meta AI)
கூர்க்: இந்தியாவின் ஸ்காட்லாந்து என்று அறியப்படும் கர்நாடகாவின் கூர்க் நகர் ஹனிமூனுக்கு சிறந்த இடங்களில் ஒன்று. அருவிகள், தோட்டங்கள், இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலை பிரதேசங்கள் இங்கு நிறைந்திருக்கின்றன. மலையேற்றம் உள்ளிட்ட சாகச விஷயங்களை நீங்கள் இங்கு முயற்சிக்கலாம். (Representation Image: Meta AI)
ஆழாப்புழா: ஹனிமூன் செல்லும் ஜோடி விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா படத்தின் ரசிகர்களாக இருந்தால் நிச்சயம் கேரளாவின் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஹனிமூன் செல்லலாம். உங்கள் வாழ்வின் பொன்னான தொடக்கத்தை அழகிய மற்றும் அமைதியான ஆழப்புழாவில் இருந்து நீங்கள் தொடங்கலாம். ஹவுஸ்போட்டில் தங்கியும் கூட நீங்கள் அதன் அழகை தினந்தினம் ரிசிக்கலாம். பழமையான இடங்கள் நிறைய உள்ளன, சாப்பாடும் சுவையாக இருக்கும். உங்கள் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க பெஸ்ட் சுற்றுலா தலம். (Representation Image: Meta AI)
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்: டிசம்பரில் மலைப் பிரதேசம், குளிர் நிறைந்த இடத்திற்கு செல்வதை விட கடற்கரையோரம் இதமான கடல் காற்றில் ஹனிமூனை கொண்டாட நினைப்பவர்களுக்கு ஏற்ற இடம், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளாகும். அங்கும் கடல் சார்ந்த சாகச விளையாட்டுகளுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. சூர்ய அஸ்தமனத்தை உங்கள் பார்ட்னரோடு கண்டு ரசிக்கலாம், இரவில் நிலா உடன் நீங்களும் தனித்திருக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு விதமான அனுபவத்தை இது கொடுக்கும். (Representation Image: Meta AI)
