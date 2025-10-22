நவம்பர் மாதம் டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 7 இடங்கள்

Tourist Places: வரும் நவம்பர் மாதத்தில் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தியாவின் இந்த 7 இடங்களுக்கு கண்டிப்பாக செல்லுங்கள்.
Must Visit 7 Tourist Places In November 2025: நவம்பர் மாதத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்து, வடகிழக்கு பருவமழை உச்சம் பெரும் காலகட்டம் எனலாம். டிசம்பருக்கு முன் சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என பலரும் நினைப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த 7 இடங்களுக்கு சிறந்த ஆப்ஷனாகும்.
அல்மோரா (Almora): உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள இந்த சிறு மலைப்பிரதேசம், இமயமலையின் தாழ்வாரத்தில் காஷ்யப் மலையின் மேல் 5 கி.மீ. உயரமான முகட்டில் நீண்டிருக்கிறது. கோவில்கள், அதிகம் போக்குவரத்து இல்லா சாலைகளில் நடந்துபோவது உங்களுக்கு மனநிம்மதியை அளிக்கும். (Representation Image: Meta AI)
சனாசர் (Sanasar): ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள சனா மற்றும் சர் ஆகிய இரண்டு கிராமங்களின் பெயர்கள் சேர்ந்து இந்த பகுதி அழைக்கப்படுகிறது. பசுமையான மலை அடர்ந்த இந்த பகுதி ஹனிமூண் தம்பதிகளுக்கு பெஸ்ட் ஸ்பாட். நவம்பரில் இங்கு பனிப்பொழிவுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. (Representation Image: Meta AI)
கணபதிபுலே (Ganpatipule): தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்த பின், அதாவது நவம்பரில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள இந்த இடத்திற்கு செல்வது ரம்மியமான உணர்வை கொடுக்கும். மகாராஷ்டிராவின் கொன்கன் பகுதியில் அமைந்துள்ள கணபதிபுலே அழகான கடற்கரை நகரமாகும். இங்குள்ள 400 வருட பழமையான கணபதி சிலையை வழிபடவும் நாடு முழுவதும் இருந்து பக்தர்கள் இங்கு வருகிறார்கள். (Representation Image: Meta AI)
கோஹிமா (Kohima): நாகாலந்தின் அழகிய மலை நகரமான இதுதான் அம்மாநிலத்தின் தலைநகரமும் கூட... கோஹிமா என்ற பெயர் ஆங்கிலேயர்களால் வழங்கப்பட்டதாகும். அதற்கு முந்தைய பெயர், கெவ்ஹிரா. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1500 மீட்டர் உயரத்தில் இந்த நகரம் உள்ளது. (Representation Image: Meta AI)
கசௌலி (Kasauli): ஹிமாச்சல் பிரசேசத்தில் உள்ள மலைநகரம் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்றதாகும். இங்கு பெரும்பாலும் வானிலை 7 டிகிரி செல்ஷியஸ் முதல் 14 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரையே இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
நெல்லியம்பதி (Nelliampathi): கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலம் நவம்பர் மாதத்தில் பசுமையாக தோற்றமளிக்கும். இங்கு யானை, சிறுத்தை, புலி, மான் போன்ற உயிரினங்கள் இருக்கின்றன, உங்களுக்கு வாய்ப்பிருந்தால் அவற்றையும் ஆங்காங்கே பார்க்கலாம். (Representation Image: Meta AI)
வர்கலா (Varkala): கேரளாவின் கடற்கரை நகரமான இங்கு நவம்பரில் வானிலை மேக மூட்டமாகவே இருக்கும். இங்குள்ள கேரள உணவுகளையும் ருசித்து பார்க்கலாம். அமைதி வேண்டும் என நினைப்பவர்கள், இயற்கை வசீகரம் மற்றும் அமைதியான சூழலுக்காக பொன்னும்துருத்து தீவுக்குச் செல்லலாம். (Representation Image: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. சூழல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. எனவே, நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)