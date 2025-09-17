அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!

Tourism In October: தென்னிந்தியாவில் வரும் அக்டோபர் மாதம் சுற்றுலா செல்வதற்கு ஏற்ற 7 இடங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Must Visit Places In South India During October: அக்டோபர் மாதம் என்பது தென்னிந்தியாவை பொருத்தவரை தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்து, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் காலகட்டம். இந்த நேரத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பசுமையாக காட்சியளிக்கும், சுத்தமான காற்று அடிக்கும், இதமான வானிலை நிலவும். மேலும், நவராத்திரி, தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளும் வரும் காரணத்தால் பலரும் இந்த நேரத்தில் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவார்கள். அவர்களே இந்த பரிந்துரை.
பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா: அக்டோபர் மாதம் இங்கு எங்கு பார்த்தாலும் பச்சைப் பசேலாக காட்சியளிக்கும். இயற்கையை கொண்டாடுபவர்கள் இங்கு நிச்சயம் பயணிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் புலி, யானையை பார்க்கலாம்.
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோவில் உள்பட பல சுற்றுலா தலங்கள் இங்கு உள்ளன. தஞ்சாவூர் ஓவியம், பாரம்பரிய நடனம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு பெயர்பெற்றது. விஜயநகர் கோட்டை, கங்கைகொண்ட சோழபுரம், மராத்தா மஹால், கும்பகோணம் உள்ளிட்ட இடங்களை கண்டிப்பாக சென்று பார்க்கலாம். அக்டோபர் முதல் மாரச் வரை சுற்றலாம்.
தேக்கடி: அடர்ந்த காடுகள் கொண்ட தேக்கடிக்கு அக்டோபரில் நிச்சயம் பயணிக்கலாம். பெரியார் வனவிலங்கு காப்பகம் மிகவும் பிரபலமானது. பெரியார் ஏரியில் போட்டிங் செய்யலாம். வனவிலங்குகளையும் நீங்கள் கவனிக்கலாம்.
ஹம்பி: கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த சுற்றுலா தலம் UNESCO பாரம்பரிய தலமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு பழமையான கோவில்கள் உங்களை பிரம்மிக்க வைக்கும். விஜயநகர கட்டடக்கலையை கொண்ட இந்த சுற்றுலா தளத்தில் அக்டோபரில் நிச்சயம் பயணிக்கலாம்.
வர்கலா: கேரளாவில் உள்ள இந்த கடற்கரை, அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி வரை சுற்றுலா கண்டிப்பாக செல்லலாம். கடற்கரை மற்றும் தனித்துவமான சிவப்பு பாறைகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தனித்த அனுபவத்தை கொடுக்கும். இங்குள்ள பழமையான ஜனார்த்தனசுவாமி கோயிலுக்குச் செல்லலாம்.
மைசூர்: அக்டோபரில் நடைபெறும் நவராத்தரி விழா பெரும் புகழ்பெற்றது. இந்த காலகட்டத்தில் உலகெங்கும் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். மைசூர் கோட்டையும் அதைச் சுற்றி நடக்கும் நவராத்திரி விழாக்கள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும். பெரும் பாரம்பரியம், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள், கூட்டம் நிறைந்த சந்தைகள் இங்கு கண்டு ரசிக்கலாம்.
சிக்மங்களூர்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியான சிக்மங்களூர், இந்த அக்டோபரில் பனிகள் அடர்ந்து காட்சியளிக்கும். காபி தோட்டங்கள் சுற்றிலும் நிறைந்திருக்கும். மலையேற்றங்கள், வனவிலங்கு காப்பகம், அருவிகளையும் ரசிக்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. சூழல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. எனவே, நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.