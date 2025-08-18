செப்டம்பரில் டூர் போக இப்போவே பிளான் போடுங்க... பெஸ்ட் 8 தென்னிந்திய இடங்கள்!

South India Tourist Places In September: வரும் செப்டம்பர் மாதம் சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என நீங்கள் பிளான் செய்தால் இந்த 8 தென்னிந்திய சுற்றுலா தலங்களுக்குச் செல்லலாம்.
Travel Tips: செப்டம்பர் மாதம் என்பது பருவமழை நிறைவுபெறும் காலகட்டம். இந்த நேரத்தில் தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் அதிகம் வெயிலும் இருக்காது, மழையும் பெரியளவில் இருக்காது. எனவே, நீங்கள் ஜாலியாக வார இறுதி நாள்களை இந்த 8 சுற்றுலா தளங்களில் கழிக்கலாம்.
சிக்மங்களூரு: கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் முல்லையனகிரி மலை உச்சியின் அடிவாரத்தில் உள்ளது. இங்கு உள்ள பாய்ந்தோடும் அழகிய ஆறு, நீர்வீழ்ச்சி, காட்டுப் பகுதிகள், கோவில்கள், மலையேற்றம் ஆகியவை உங்களை மெய்மறக்கச் செய்யும்.
புதுச்சேரி: செப்டம்பர் மாதம் நீங்கள் புதுச்சேரியின் கடற்கரைகள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்குச் செல்வது நிச்சயம் மனநிறைவுத் தரும். பெரியளவில் வெயிலும் இருக்காது, மழையும் அவ்வப்போது உங்களுக்கு இதம் தர வாய்ப்புள்ளது.
வைத்திரி: கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் நிச்சயம் பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அங்கிருக்கும் அடர்ந்த மழைக்காடுகள், காபி தோட்டங்கள் இயற்கையின் அழகியலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும். இங்குள்ள அருவிகள், மலையேற்றங்கள் உங்களுக்கு இதமாக இருக்கும். பொதுவாக அக்டோபரில் இங்கு சுற்றுலா செல்லலாம் என்றும் செப்டம்பரின் பிற்பகுதியில் கூட நீங்கள் செல்லலாம்.
கொடைக்கானல்: இது அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் என்றாலும், செப்டம்பர் மாதத்தில் இங்கு சுற்றுலா செல்வது அலாதியான அனுபவத்தை கொடுக்கும். கொடைக்கானலில் பரந்துவிடக்கும் தலங்களுக்கு ஜாலியாக மூன்று நாள் சுற்றுலா சென்றீர்கள் என்றால் உங்கள் நகர வாழ்வின் அத்தனை நெருக்கடிகளும் பறந்துப்போகும்.
பேலூர்: செப்டம்பரில், பருவமழை ஓரளவு ஓய்ந்திருக்கும். இதன் காரணமாக, கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டத்தின் ஹளேபீடு நகரில் உள்ள பேலூரில், நுட்பமான சிற்பங்கள் மற்றும் அழகான கட்டடக்கலை கொண்ட சென்னகேசவர் கோயிலுக்கு சுற்றுலா செல்வது சிறப்பான தேர்வாக இருக்கும். இந்த கோயில் ஹொய்சாள கைவினைத்திறனின் பிரமிக்கவைக்கும் படைப்பாகும். கோவில்கள், கட்டடக்கலை, வரலாறு ஆகியவற்றின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள் பசுமையாக காட்சியளிக்கும் இந்த சுற்றுலா தலத்திற்குச் செல்லலாம்.
தேக்கடி: கேரளாவின் பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று. இங்கு அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்திருக்கும் என்பதால் பருவமழை காலத்திற்கு பின் பசுமையாக காட்சியளிக்கும். பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் வனவிலங்கு காதலர்களுக்கு ஏற்ற இடம் எனலாம். இங்கு போட்டிங்கும் செல்லலாம். செப்டம்பரில் இங்கு செல்வது அழகான அனுபவமாக இருக்கும்.
நந்தி ஹில்ஸ்: கர்நாடாகவின் அழகிய சுற்றுலா தலங்களில் இதுவும் ஒன்றும். பனி அடர்ந்த காலைப் பொழுதுகள், குளிர்க்காற்று ஆகியவை உங்களுக்கு மன நிம்மதியை தேடி தரலாம். இங்கு பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தலங்களும், கோயில்களும் கூட உள்ளன.
பாதாமி: இதுவும் கர்நாடாகவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தலங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள பழமையான பாறை வெட்டு கோவில்கள் நிச்சயம் உங்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும். செப்டம்பரில் நீங்கள் இங்கு இதமான வானிலையையும் அனுபவிக்கலாம். பாதாமி கோட்டை, அகஸ்தயா ஏரி ஆகியவையும் இங்கு புகழ்பெற்றவை.
(பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் செல்லும்போது வானிலை உள்பட அனைத்து விஷயங்களையும் கவனத்தில்கொண்டு செல்ல வேண்டும்)