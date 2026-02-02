பிப்ரவரியில் மிஸ் பண்ணக்கூடாத மலைப் பகுதிகள்... தென்னிந்தியாவில் சூப்பரான 7 இடங்கள்

Five South India Hill Stations: பிப்ரவரி மாதத்தில் தென்னிந்தியாவில் தவறவிடக்கூடாத ஐந்து மலைப் பிரதேசங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
பிப்ரவரி மாதத்தில் வட இந்தியாவின் பெரும்பாலான மலைப் பிரதேசங்களில் பனிப்பொழிவு இருக்கும். ஆனால், தென்னிந்தியாவில் பெரியளவில் பனிப்பொழிவு இல்லாவிட்டாலும் இதமான வானிலையும், கொண்டாடத்தக்க சூழலும் இருக்கும். எனவே, சுற்றுலா பயணிகள் தவறவிடக்கூடாது.
அந்த வகையில், தென்னிந்தியாவில் இந்த பிப்ரவரியில் சுற்றுலா பயணிகள் தவறவிடக்கூடாத ஐந்து மலை பிரதேசங்களை இங்கு காணலாம்.
அகும்பே: தென்னிந்தியாவின் சிரப்புஞ்சி என்றழைக்கப்படும் இந்த மலை கிராமம் கர்நாடகாவின் சிவமோகா மாவட்டத்தில் உள்ளது. வானிலையும் இதமாக இருக்கும். மலையேற்றத்திற்கு உகந்த இடங்கள் இங்கு உள்ளன, அருமையான பல நீர்வீழ்ச்சிகளும் உள்ளன. இங்கு நிகழும் சூரிய அஸ்தமனத்தை தவறவிடவேக் கூடாது.
நெல்லியம்பதி: கேரளாவில் பலருக்கும் தெரியாத மலைப் பிரதேசம்தான் நெல்லியம்பதி. பிப்ரவரி மாதம் இங்கு சுற்றுலா செல்ல சிறந்த காலமாகும். பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த இடம் உங்களை நகர வாழ்வில் இருந்து மீட்டெடுக்கும்.
வாகமன்: பிப்ரவரி மாதம் கேரளாவில் சுற்றுலா செல்வதற்கு மற்றுமொரு சிறந்த மலைப் பிரதேசம இதுவாகும். இங்கு ஏரி போன்ற எக்கச்சக்க சுற்றுலா தலங்களும் உள்ளன. பயணிகளின் மனம் கவர்ந்த இடமாக உள்ளது.
சக்லேஷ்பூர்: கர்நாடகாவில் உள்ள அழகிய மலை பிரதேசம் இதுவாகும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பகுதி பிப்ரவரியில் சிறப்பான அனுபவத்தை கொடுக்கும். காபி தோட்டங்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், மலையேற்ற பகுதிகள் நிறைந்திருக்கின்றன. அழகிய மலைகளும், பள்ளத்தாக்குகளும் நிறைந்த இந்த பகுதி இயற்கை காதலர்களுக்கு நிச்சயம் பிடிக்கும்.
ஏற்காடு: சேர்வராயன் மலைத்தொடர் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதியாகும். சேலத்தில் உள்ள இந்த மலைப்பிரதேசம் பிப்ரவரி மாதத்தில் சுற்றுலா செல்வதற்கு ஏற்ற காலமாகும். ஆரஞ்சு தோட்டம், காபி தோட்டம் உள்ளிட்ட இயற்கை அழகு நிறைந்த பகுதிகளை இங்கு நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் ஏழைகளின் ஊட்டி என்று இது அழைக்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.