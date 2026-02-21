சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்

Places To Celebrate Holi Festival In Chennai : வண்ணங்கள் நீரிந்த ஹோலி பண்டிகையை சென்னையில் கொண்டாட பலர் ஆவலுடன் உள்ளனர். அதன்படி இந்த வண்ண திருவிழாவை கொண்டாட சென்னையில் எங்கு செல்லலாம்? இதோ விவரம்!
Celebrate Holi Festival In Chennai : இந்தியாவின் வண்ணமையான பண்டிகைகளுள் ஒன்று, ஹோலி. இந்த ஆண்டு ஹோலி பண்டிகை வரும் மார்ச் 3 ஆம் தேதி கொண்டாடப் பட உள்ளது. வட இந்தியாவில் விமர்சையாக கொண்டாடப் படும் இந்த பண்டிகை சென்னையிலும் சிலர் கொண்டாடுவர். சென்னையிலும், ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாட இதற்கென்று தனியாக பார்டிஇடங்கள் உள்ளன. அதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Rang Rang Rangeela மார்ச் 4, 2026 அன்று இசை, வண்ணங்கள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுடன் சென்னையின் முதல் நேரடி ஹோலி இசை நிகழ்ச்சியான ரங் ரங் ரங்கீலா நடைபெறும். நேரடி இசைக்குழு, தி 9 டீனண்ட் மற்றும் பெரிஷா ஆர் நேஷனின் டிஜே நிகழ்ச்சிகள், மழையில் நடனம், உணவு அரங்குகள் மற்றும் நீர் விளையாட்டுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வண்ணங்களுடன் விளையாட்டு மண்டலங்கள் இருக்கும். அனைத்து விருந்தினர்களும் ஒரு ஹோலி கிட் வழங்கப்படும்.
Rang De Holi 2026 சென்னையின் YMCA ராயப்பேட்டையில் மார்ச் 4, 2026 அன்று நடைபெறும் ரங் தே ஹோலி 2026 ஒரு பெரிய, வண்ணமயமான ஹோலி விருந்து. இசை, DJக்கள், மழை நடனம், டோல் பீட்ஸ், உணவுக் கடைகள் மற்றும் வாட்டர் பலூன்கள், கான்ஃபெட்டி மற்றும் விளையாட்டுகள் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைப்பெறும்.
DiscoHoli பீச் டெரஸ் அதன் பரந்த ஹெரிடேஜ் பீச் லானில் இடைவிடாத இசை, வண்ணங்கள், சுவையான உணவு மற்றும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் பானங்களுடன் ஒரு பிரமாண்டமான ஹோலி நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்கிறது.
Holi Hai 5.0 ரமாடா பிளாசாவில் மார்ச் 4, 2026 அன்று ஹோலி ஹை 5.0 என்ற ஹோலி விருந்து நடைபெறும். இதில் துடிப்பான நேரடி இசை, நேரடி டோல், மழை நடனம், ஆர்கானிக் வண்ணங்கள், டிஜேக்கள், செல்ஃபி பூத், ஹோலி ப்ராப்ஸ், குர்மெட் உணவு கடைகள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கான சிக்னேச்சர் பானங்கள் ஆகியவை இடம்பெறும். பிரீமியம் அமைப்பில் ஒரு பிரமாண்டமான ஹோலி கொண்டாட்டத்தை நீங்கள் எதிர்நோக்கலாம்.
Rang Raas Holi ரங் ராஸ் ஹோலி ரோஹித் சரஃப் மார்ச் 1, 2026 அன்று சென்னையில் உள்ள YMCA-வில் நடைபெறும் ஒரு கலகலப்பான ஹோலி விருந்து, இதில் வண்ணங்கள், இசை, DJக்கள், மழை நடனம், உணவு ஆகியவை இடம்பெறும். இதில் நடிகர் ரோஹித் சரஃப்பின் சிறப்பு தோற்றம், பிரீமியம் லவுஞ்ச்கள், புகைப்பட அரங்குகள் ஆகியவை அடங்கும்.