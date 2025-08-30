செப்டம்பரில் சுற்றுலா போக... இந்த 7 கடற்கரைகள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் - வேற லெவல் அனுபவம் கிடைக்கும்

Must Visit Beaches In September: செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவில் உள்ள இந்த 7 கடற்கரைகளுக்கு நீங்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். பருவமழைக்கு பின் இவை உங்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை கொடுக்கும்.
பாகா கடற்கரை: கோவாவில் செப்டம்பர் மாதத்தில் சீசன் தொடங்கும் எனலாம். இந்த நேரத்தில் கூட்டமும் குறைவாக இருக்கும். தட்பவெப்பமும் இதமாக இருக்கும். நீர் விளையாட்டுகளுக்கு சாதகமாக நேரம். இரவில் இங்கு பார்ட்டி செய்வதும் உங்களுக்கு வேற லெவல் அனுபவத்தை கொடுக்கும். (Representation Image: Meta AI)
திஹா கடற்கரை: செப்டம்பரில் இங்கு அலைகள் நிதானமாக இருக்கும். மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கடற்கரை உங்கள் பட்ஜெட்டில் இருக்கும். குடும்பத்துடன் போக சிறப்பான இடம். இங்கு கிடைக்கு் வறுத்த மீன்கள், கடல் உணவுகளின் சுவை வேறு ரகம் எனலாம்.
கோகர்னா ஓம் கடற்கரை: கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த கடற்கரை பருவமழைக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் சிறப்பாக காட்சியளிக்கும். சுற்றுலாப் பயணிகள் செப்டம்ரில் செல்வதற்கு ஏற்ற இடம். கடற்பகுதிகளில் உள்ள மலைகளில் நீங்கள் மலையேற்றம் செய்யலாம், ரிலாக்ஸாக கடைகளில் உணவருந்தலாம், யோகா செய்யலாம், இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு மன நிறைவை கொடுக்கும்.
வர்கலா: கேரளாவில் உள்ள இந்த கடற்கரை பருவமழைக் காலத்திற்கு பின் புதுப்பொழிவுடன் தோற்றமளிக்கும். இங்குள்ள யோகா, ஆயுர்வேத மசாஜ்களை அனுபவிக்க செப்டம்பர் சிறப்பான மாதம் ஆகும்.
தர்கர்லி கடற்கரை: மகாராஷ்டிராவில் உள்ள இந்த கடற்கரை செப்டம்பரில் புதுவிதமாக தோற்றமளிக்கும். இங்குள்ள ஸ்கூபா டைவிங் வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுக்கும்.
கோவளம் கடற்கரை: இது கேரளாவின் சொர்க்கம் எனலாம். மழைக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் கடற்கரை அற்புதமான உணர்வை கொடுக்கும்.
பூரி கடற்கரை: ஒடிசாவில் உள்ள இந்த கடற்கரை ஆன்மீக ரீதியான உணர்வை அளிக்கும். செப்டம்பரில் தட்பவெப்பமும் அருமையாக இருக்கும், கூட்டமும் குறைவாக இருக்கும். சூரிய அஸ்தமனம் இங்கு ரம்மியமாக இருக்கும். இத்தோடு நீங்கள் பூரி ஜகன்னாதர் கோவிலுக்கும் சென்று வரலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. சூழல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. எனவே, நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)