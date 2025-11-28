டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!

Tourist Places For December: டிசம்பரில் கண்டிப்பாக தவறவிடக்கூடாத ஐந்து தென்னிந்திய கடற்கரை நகரங்கள், கிராமங்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Must Visit South Indian Coastal Towns In December: கடற்கரை நகரங்களுக்குச் சுற்றுலா செல்வது என்பது வெறும் கடல் அலைகளை வேடிக்கைப் பார்ப்பது, கடல் அலைகளில் கால் நனைப்பது மட்டுமில்லை கடல் சாகச விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவது, கடல் உணவுகளை ருசிப்பார்ப்பது, கடற்கரை நகரங்களுக்கே உரித்தான பழைமையை ரசிப்பது என பல அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த வகையில், கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் அரேபிக் கடலோரம் அமைந்துள்ள இந்த 5 இடங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
டிசம்பர் மாதம் என்றாலே தமிழ்நாட்டில் அதிகம் மழைப்பொழிவு இருக்கும் எனலாம். அதே நேரத்தில், டிசம்பரில் பள்ளிகளில் அரையாண்டு விடுமுறையும் கிடைக்கும்.
அந்த வகையில், டிசம்பரில் பலரும் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவார்கள். அப்படியிருக்க, டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த 5 தென்னிந்திய கடற்கரை நகரங்கள், கிராமங்களில் நீங்கள் கண்டிப்பாக சுற்றுலா செல்லலாம்.
முல்கி: கர்நாடகாவின் மங்களூருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு வித்தியாசமான கடற்கரை நகரம்தான், முல்கி. சர்ஃபிங் மற்றும் கயாக்கிங் போன்ற நீர் விளையாட்டுகளில் இங்கு ஈடுபடலாம். எனவே சாகசங்கள் விரும்புபவர்கள் இங்கு கண்டிப்பாக வரலாம். டிசம்பரில் இங்கு வானிலையும் சீராக இருக்கும் என்பதால் கடற்கரையில் நீங்கள் நிம்மதியாகவும், அமைதியாகவும் நேரத்தை செலவழிக்கலாம். இங்குள்ள கடல் சார்ந்த உணவுகளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக முயற்சிக்கலாம்.
பூவார்: கேரளாவில் உள்ள கடற்கரை கிராமம்தான் பூவார். அமைதி விரும்பிகளுக்கு இது சொர்க்கம் எனலாம். வானிலையும் டிசம்பரில் சிறப்பாக இருக்கும். புதுமண தம்பதிகள், இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு ஏற்ற சுற்றுலா தலம். அங்கு படகு சவாரி செய்து நெய்யார் நதி அரபிக்கடலை சந்திக்கும் இடத்தில் அழகிய காட்சிகளை நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம். டிசம்பரில் புத்துணர்ச்சியூட்டும் இடமாக பூவார் இருக்கும்.
முர்தேஷ்வர்: கர்நாடகாவின் அழகிய கடற்கரை நகரங்களில் முர்தேஷ்வரும் ஒன்றும். இங்குள்ள பிரம்மாண்ட சிவன் சிலை மிகவும் பிரபலமானது. கடற்கரையை சுற்றி அமைந்திருக்கும் அந்த கோவில் உங்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கும். இதற்கு அருகே உள்ள நேத்ரானி தீவில் நீங்கள் கடல் நீருக்கடியில் சாகசங்களை செய்யலாம், அதற்கான வசதிகள் அங்குள்ளது.
பொன்னானி: கேரளாவின் கடற்கரை நகரமான பொன்னானி அழகிய நிலப்பரப்புகளுக்கு பெயர் பெற்றதாகும். இது ஆன்மீக ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது. ஒரு வித்தியாசமான இடமாகும். டிசம்பரில் இங்கு வானிலை சிறப்பாக இருக்கும். மிக பழமையான மசூதிகள், கோயில்கள் இங்கு நிறைந்திருக்கின்றன. பாரதப்புழா நதி, அரபிக்கடலில் சங்கமிக்கும் இடமும் அங்குதான்த இருக்கிறது.
கும்தா: கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த கடற்கரை நகரம் டிசம்பரில் ரம்மியமான அனுபவத்தை கொடுக்கும். இங்கு அழகிய சூர்ய அஸ்தமனத்தை கண்டு களிக்கலாம். இங்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் உங்களுக்கும் பெரியளவுக்கு தொந்தரவு இருக்காது. டிசம்பரில் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலா நகரமாக இது இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. சூழல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. எனவே, நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.