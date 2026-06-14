/குற்றாலத்தை விடுங்க... கேரளாவின் இந்த 5 அருவிகளுக்கு போங்க... இப்போ செம சீசன்!

தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக, கேரளாவிலும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை ஒட்டிய தமிழக பகுதிகளிலும் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அருவிகளில் அதிக நீர்வரத்தையும் காண முடிகிறது. அந்த வகையில், எப்போதும் குற்றாலத்திற்கு செல்பவர்கள் இந்த முறை, ஒரு மாறுதலுக்காக கேரளாவில் உள்ள இந்த 5 அருவிகளுக்கு சென்று பார்க்கலாம். வித்தியாசமான அனுபவத்தை தரும்.
பாலருவி: கேரளாவின் கொல்லம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது, இந்த அருவி. சுமார் 300 அடி உயரத்தில் இருந்து வரும் நீர்வீழ்ச்சி இது. இப்போது கேரளாவில் சீசன் தொடங்கியிருக்கும் வேளையில் இங்கு நீர் அதிகளவில் வந்துகொண்டிருக்கிறது. தென்காசி - செங்கோட்டை வழியாக சென்றால் ஆரியாங்காவு எனும் பகுதியில் இந்த அருவி உள்ளது. கொல்லத்தில் இருந்து 75 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது.
இலக்கம் அருவி: கேரளாவின் மூணாறு மாவட்டத்தில் மறையூர் செல்லும் வழியில் இந்த அருவி அமைந்துள்ளது. எரவிகுளம் தேசிய பூங்காவின் ஒரு பகுதியாக இது உள்ளது. குடும்பங்களுக்கான அருவி இது எனலாம். மூணாறில் இருந்து 26 கி.மீ., தூரத்தில் இது உள்ளது.
பெருந்தேனருவி: கேரளாவின் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ரம்மியமான அருவி இது. அகண்ட மற்றும் அமைதியான அருவியாகும். பம்பா நதியில் இருந்து எப்போதும் ஒரு இதமான காற்று வீசும். பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் 26 கி.மீ., தூரத்தில் இது உள்ளது.
கந்தன்பாரா அருவி: கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரபலமான சூச்சிபாரா அருவி. தேயிலை மற்றும் காபி தோட்டங்களின் நடுவே 100 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுகிறது, நீர்வீழ்ச்சி. மெப்பாடி 8 கி.மீ., மற்றும் கல்பட்டா 19 கி.மீ., தூரத்தில் இது உள்ளது.
தொம்மன்குத்து அருவி: கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பிரபலமான சுற்றுலா தளமாகும். சுமார் 12 அருவிகள் இப்பகுதியில் உள்ளது. 7 படிகளாக இந்த நீர்வீழ்ச்சி விழுகிறது, ஒவ்வொரு படியிலும் ஒரு குளம் இருக்கும். தேனியில் இருந்து சுமார் 120 கி.மீ., தூரத்திலும், மூணாரில் இருந்து 60 கி.மீ., தூரத்திலும், தொடுபுழாவில் இருந்து 18 கி.மீ., தூரத்திலும் இது உள்ளது.