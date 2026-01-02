English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ஆம் ஆண்டில் வேற லெவல் அனுபவம் வேணுமா? இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!

2026ஆம் ஆண்டில் வேற லெவல் அனுபவம் வேணுமா? இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!

2026ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள இந்த 7 சுற்றுலா தலங்களுக்கும் விசிட் அடித்தால், நிச்சயம் உங்கள் வாழ்நாளில் 2026ஆம் ஆண்டை மறக்கவே மாட்டீர்கள். 
ஹான்லே: லடாக்கின் உயரமான கிராமமாக இந்த ஹான்லே அறியப்படுகிறது. அதுவும் இது தொலைதூரத்தில் அமைந்துள்ள குக்கிராமமாகும். நீங்கள் நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு இருண்ட மற்றும் தெளிவான வானத்தை கொண்டிருக்கும். வானியல் சார்ந்து ரசிப்பவர்களுக்கு இது ஏற்ற இடமாகும். இந்திய வானியல் ஆய்வகத்திற்கு தாயகமாக விளங்குகிறது. இந்தியாவின் முதல் டார்க் ஸ்கை ரிசர்வ் பகுதியாகும்.  

மஜுலி: பீகாரில் உள்ள சுற்றுலா தலம் தனித்தீவாகும். பிரம்மபுத்ரா ஆறு சூழ்ந்த இந்த தீவுதான், உலகின் ஆறு சூழ்ந்த பெரிய தீவாகும். சுமார் 421 சதுர கி.மீ.,நிலப்பரப்பைக் கொண்டதாகும்.   

கோகர்னா: கர்நாடகாவில் உள்ள சிறிய மற்றும் புனித நகரமாக கோகர்னா அறியப்படுகிறது. கடற்கரை நகரமான இங்கு வழிபாட்டுத் தலங்கள் மட்டுமின்றி விடுமுறை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட சாகச விளையாட்டுகள் நிறைந்திருக்கிறது. இங்குள்ள இயற்கை காட்சிகளையும் நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம்.   

லான்ஸ்டவுன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள அழகிய மலைபிரேதசமாகும். இங்கு சென்றால் பழைய காலனிய காலத்திற்கே நீங்கள் சென்றுவிடுவீர்கள். அழகு குறையாத நகரமாக இது விளங்குகிறது. இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1,700 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. இந்திய இராணுவத்தின் கர்வால் ரைபிள்ஸின் தலைமையகம் இங்கு செயல்படுகிறது. இங்கு சுற்றிப்பார்க்கவும் எக்கச்சக்க இடங்கள் இருக்கின்றன.  

ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் நைனிடல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த தேசிய பூங்கா புலி சஃபாரிக்கு பெயர் பெற்றதாகும். வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள் இங்கு நிச்சயம் பயணிக்க வேண்டும். புலி மட்டுமின்றி பல வனவிலங்குகளை நீங்கள் இங்கு பார்க்க வாய்ப்புண்டு.   

ஸ்பிட்டி பள்ளத்தாக்கு: இமாச்சல் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள பள்ளத்தாக்கு மிக உயரமான பகுதியில் இருக்கிறது. இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகளுக்கும், திபெத்துக்கும் இடையிலான பகுதியாக இது உள்ளது.இங்கு எக்கச்சக்க சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கின்றன.   

வயநாடு: கேரளாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மலைப்பிரதேசமாகும். எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கு நீங்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். தேயிலை தோட்டங்கள், பசுமையான இடங்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், சாகச விளையாட்டுகள் என இங்கு நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்க ஏராளமான இடங்கள் உள்ளன.   

பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)  

