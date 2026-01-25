பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!

Tourist Places In February: வரும் பிப்ரவரி மாதம் சுற்றுலா போக திட்டமிட்டிருந்தீர்கள் என்றால், இந்த 7 சுற்றுலா தலங்களை நிச்சயம் பரிசீலனை செய்யலாம்.
பிப்ரவரி மாதத்தில் நீண்ட விடுமுறைகள் பெரிதாக இல்லை. காதலர் தினம் வருகிறது என்பதால் காதலர்கள், தம்பதிகள் நிச்சயம் சுற்றுலாவுக்கு பிளான் போடுவார்கள். இந்த முறை காதலர் தினம் சனிக்கிழமையில் வருகிறது. பிப்ரவரி 14 (சனி), பிப்ரவரி 15 (ஞாயிறு) உடன் நீங்கள் திங்கட்கிழமை விடுமுறை எடுத்தால் மூன்று நாள்கள் சுற்றுலாவுக்கு பிளான் போடலாம்.
மார்ச் 3ஆம் தேதி (செவ்வாய்) ஹோலி பண்டிகை வருவதால் பிப்ரவரி 28 (சனி), மார்ச் 1 (ஞாயிறு) உள்ளிட்ட வார இறுதி நாள்கள். மார்ச் 2ஆம் தேதி மட்டும் நீங்கள் விடுமுறை எடுத்தால், பிப்ரவரி 28 முதல் மார்ச் 3ஆம் தேதிவரை நீண்ட விடுமுறை கிடைக்கும். இந்த நீண்ட விடுமுறையில் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு பிளான் செய்யலாம். அந்த வகையில், வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த 5 சுற்றுலா தலங்களுக்கு நிச்சயம் பயணம் செய்யலாம்.
வாரணாசி: உத்தர பிரதேசத்தின் கங்கை ஆற்றங்கரையோரத்தில் உள்ள நகரம், நாட்டின் பழமைவாய்ந்த நகரங்களில் ஒன்றாகும். ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்கள் இங்கு செல்லலாம்.
லோனாவாலா: மகாராஷ்டிராவில் உள்ள லோனாவாலா மற்றும் கண்டாலா ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த இரண்டு நகரங்களும் நான்கரை கி.மீ., தூரம் மட்டும் உள்ளது. இங்கு கண்களை கவரும் அருவிகள், அழகிய ஏரிகள், பழமைவாய்ந்த குகைகள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோட்டைகள் உள்ளிட்டவை பயணிகளை கவரும் வகையில் இருக்கும். இயற்கையை ரசிப்பவர்கள், லோனாவாலாவை தவறவிடக்கூடாது.
ஜெய்சல்மார்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் உள்ள பழமையான நகரங்களில் ஒன்று. இந்தியாவின் தங்க நகரம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது. தார் பாலைவனத்தின் இதயப்பகுதியில் இது அமைந்திருக்கிறது. இங்கு நீங்கள் ஒட்டகச் சவாரி உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை மேற்கொள்ளலாம். வழிபாட்டு தலங்களும் நிரம்பியிருக்கின்றன.
கசோல்: இமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த மலை நகரம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1,580 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. இயற்கை அழகு நிரம்பிய இந்த நகரத்தில், பனி போர்த்திய மலைகளை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம்.
பட்னிடாப்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் உதம்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த மலைப் பிரதேசம் சுற்றுலா பயணிகளை அதிகம் ஈர்க்கிறது. குடும்பமாக சென்று பனி அடர்ந்த பிரதேசத்தை கொண்டாட இது ஏற்ற இடமாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.