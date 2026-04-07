  • 2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..

2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..

Must Watch Iconic Political Thriller Movies : வரும் தேர்தலுக்குள், அரசியலை நன்றாக புரிந்துகொள்ள, இந்த தமிழ் திரைப்படங்களை பாருங்கள்.

Must Watch Iconic Political Thriller Movies : தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, இந்த தேர்தலுக்குள், அரசியல் த்ரில்லர் படங்கள் சிலவற்றை உங்கள் வாட்ச் லிஸ்டில் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சத்யராஜ், மணிவண்ணன் நடிப்பில் உருவான படம், அமைதிப்படை. தமிழக அரசியல் களத்தில் இதன் ரெஃபரன்ஸ் அடிக்கடி அடிக்கோடிட்டு காட்டப்படும்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில், உருவான முதல்வன் திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். ஜோடியாக மனிஷா கொய்ராலா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் வில்லனாக ரகுவரன் நடித்திருந்தார். அன்றைய அரசியல் கள எதார்த்தத்தை காட்டிய படம் இது

சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியிருந்த படம், ஆயுத எழுத்து. மணிரத்னம் இயக்கியிருந்த இந்த படம், இளைஞர்கள் கையில் அரசியல் கொடுக்கப்பட்டால் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழும் என்பதை எடுத்துக்காட்டிய படமாகும்.

ஜீவா நடிப்பில், கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவான படம், கோ.  இந்த படம், பத்திரிகையாளர்களின் கண் வழியே அரசியலை காட்டியிருக்கும் படமாக இருந்தது.

பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவான படம், மெட்ராஸ். இந்த படத்தில், ஒரு சுவருக்காக எப்படியெல்லாம் கொலைகள் விழுகிறது, அதில் யாரெல்லாம் லாபம் பார்க்கின்றனர் என்று காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும்.

தனுஷ், இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்த படம், கொடி. இந்த படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருந்தார். இதில் த்ரிஷா வில்லியாக நடித்திருந்தார். அரசியல் என வந்துவிட்டால், அங்கு பந்தம், பாசம்,அனைத்திற்கும் முன்னாள் பகை வந்து விடும் என்பதை இந்த கதை காண்பித்திருந்தது.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், வடிவேலு, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த அரசியல் களம் காட்டிய படம், மாமன்னன். இந்த படத்தை பார்த்தால் சாதிய வேறுபாடுகள் வேரோடு அறுக்கப்பட வேண்டும் என அனைவருக்கும் தோன்றும். 

