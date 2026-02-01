நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 7 கொரியன் தொடர்கள்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..

Must Watch K Dramas In Netflix : நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சில முக்கிய கொரியன் ட்ராமாக்கள் இருக்கின்றன. அவை, ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் வரவேற்பை பெற்றவை ஆகும். அவற்றின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
Must Watch K Dramas In Netflix : மக்கள் மத்தியில், பொதுவாக இந்தியர்களிடையே கொரிய ட்ராமாக்களுக்கு அதிக செல்வாக்கு உண்டு. கொரிய தொடர்களில், காதல் கதைகளை தாண்டி நிறைய த்ரில்லர் கதைகளும் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
தென்கொரியா மற்றும் ஸ்பெயினில் நடப்பது போல, எடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர் Memories Of The Alhambra. 2018ல் உருவான இந்த தொடர், பலரால் மாஸ் த்ரில்லர் தொடராக புகழப்பட்டது.
Sky Castle தொடர், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் அவர்களை சுற்றி நிகழும் கொலையை பற்றி எடுக்கப்பட்ட கதையாகும். இது, உங்களை இருக்கை நுனியில் அமர வைக்கும் த்ரில்லர் ஆகும்.
Her Private Life ஒரே ஒரு சந்திப்பால் இருவரது வாழ்க்கையும் மாறுகிறது. இதை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் கதைதான் இது. இந்த கதை, இந்தியர்கள் மத்தியிலும் மிகவும் பிரபலம் ஆகும்.
Something in the Rain 2018ல் உருவான கதை இது. இந்த படம், ஒளிப்பதிவு மற்றும் சிறந்த கதையோட்டத்துக்கு பெயர் பெற்றது. இந்த தொடரின் பாடல்களும் நன்கு பிரபலமானதாகும்.
Temperature of Love 2017ல் உருவான கதை இது. இந்த தொடர், முக்கோண காதல் கதையை வைத்து எடுக்கப்பட்ட தொடராகும். குறிப்பாக இதன் கடைசி எபிசோட் ரொம்பவும் நம்மை உலுக்கி விடுமாம்.
2019ஆம் ஆண்டு வெளியான தொடர், One Spring Night. இந்த தொடர், பெற்றோர்களின் பிரச்சனை, குழந்தைகளின் பிரச்சனை என அனைத்தையும் பேசும் படம் ஆகும்.
Hotel del Luna என்பது 2019ல் வெளியான தொடர் ஆகும். இந்த தொடர், கொஞ்சம் ஹாரர் கொஞ்சம் த்ரில்லர் கலந்த கதையுடன் கொண்ட தொடர் ஆகும்.