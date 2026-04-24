Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்

Mutual Fund & FD இரண்டில் எது சிறந்தது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
அவசர நிதியை (Emergency Fund) உருவாக்கும்போது, அந்த பணத்தை எங்கு முதலீடு செய்வது என்பது மிக முக்கியமான முடிவாகும். பலர் Fixed Deposit (FD) மற்றும் Mutual Fund ஆகியவற்றில் எதை தேர்வு செய்வது என்று குழப்பமடைகின்றனர். ஏனென்றால் இரண்டிலுமே தனித்தனியான பலன்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில், இந்த இரண்டில் எது சிறந்ததாக இருக்கும், அதில் இருக்கும் நன்மை மற்றும் தீமைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Mutual Fund vs FD: அவசர காலங்களில் துணை நிற்கும் நிதிதான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட். திடீர் மருத்துவ செலவு, வேலை இழப்பு போன்ற எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் நீண்டகால முதலீடுகளை குலைக்காமல் அல்லது சுமையில் விழாமல் சமாளிக்க உதவும் பாதுகாப்பு வலையமாக இது செயல்படுகிறது.
இது முக்கியம் என்வென்றால் இந்த நிதியை நீங்கள் எங்கு வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான். ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாதவர்களுக்கு Fixed Deposit (FD) மற்றும் Mutual Fund ஆகியவை சரியானதாக இருக்கும். இந்த இரண்டில் எது உங்களுக்கு ஏற்றது என்பதை தீர்மானிக்க உங்களின் நிதி தேவைகள், பாதுகாப்பு மனப்பாங்கு மற்றும் பணத்தை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதை பொறுத்தி நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
அவசர நிதியை எங்கே முதலீடு செய்வது: அவசர நிதி எப்போதும் எளிதில் எடுக்கக்கூடிய, பாதுகாப்பான, ரிஸ்க் குறைந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அவசர நிதி என்பது வாழ்க்கையில் திடீரென வரும் செலவுகள் அல்லது பிரச்சனைகளின் அதிர்வை குறைக்கும் பாதுகாப்பு ஆகும்.
FD (Fixed Deposit) என்பது பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்த ரிஸ்க்குள்ள முதலீடு. இதில் ஒரு தொகையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிரந்தர வட்டியுடன் வங்கியில் சேமிக்கலாம். ஆனால் பணத்தை முன்கூட்டியே எடுத்தால் அபராதம் இருக்கும். மேலும், கிடைக்கும் வட்டி வருமானம் வரியாக கணக்கிடப்படும்.
Mutual Fund என்பது பல முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை ஒன்றாக சேர்த்து பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் குறுகிய கால கடன் கருவிகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டம். இதில் இருந்து எளிதில் பணத்தை எடுக்க முடியும். ஆனால் லாபம் கிடைத்தல், அது Capital Gains மற்றும் dividend அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படும்.
அவசரத்திற்கு அதாவது மருத்துவ செலவு போன்றவற்றுக்கு - உடனடியாக பணம் தேவைப்பட்டால் FD தான் சிறந்த தேர்வு. Mutual Fund-ல் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ள 2 முதல் 3 வேலை நாட்கள் ஆகும் என்பதல், அவசர சூழலில் அது சரியான விருப்பமாக இருக்காது.
அவசரம் இருந்தாலும், சில நாட்கள் காத்திருக்க முடிந்தால் Mutual Fund நல்ல தேர்வு. குறிப்பாக Liquid, overnight, arbitrage Fund-கள் FD-யை விட சிறந்த வருமானமும் வரி சலுகையும் வழங்கும்.
Mutual Fund-கள், குறிப்பாக உயர்ந்த பிரிவில் உள்ளவர்களுக்கு FDகளை விட அதிக tax advantage தரும். குறைந்த வரி பிரிவில் உள்ளவர்களுக்கு FD ஒரு எளிய, பாதுகாப்பான தேர்வு. FD வட்டி முழுவதும் உங்கள் வரி சதவீதத்தில் வ்வரிக்குட்படும் நிலையில், debt மற்றும் arbitrage mutual fund-கள் வரி கழித்த பின் கூட சிறந்த returns வழங்கும்.
அவசர நிதிக்கு சரியான தேர்வு உங்களுக்கு உடனடி பணமா வேண்டும் அல்லது அதிக வருமானமா வேண்டும் என்பதில் தான் முடியும். FD-கள் பாதுகாப்பும் உடனடி அணுகலும் தரும். Mutual Fund-கள் வரி சலுகையுடன் கூடுதல் வருமான வாய்ப்பை வழங்கும்.
இந்த கட்டுரை தகவல்களுக்காக மட்டுமே. முதலீடு முடிவுகள் எடுக்கும் முன், நிதி ஆலோசகர் அல்லது முதலீடு மேலாளரை அணுகுவது நல்லது. இதற்கு ஜீ மிடியா பொறுப்பேற்காது.