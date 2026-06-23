/ரேஷன் கார்டு : நாமக்கல் மக்களே! ஜூன் 30 கடைசி நாள் - மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு தொடர்பாக நாமக்கல் மக்களுக்கு ஆட்சியர் கொடுத்த முக்கிய அறிவுறுத்தல்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் பதிவு தொடர்பாக நாமக்கல் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல் கொடுத்த ஆட்சியர். முழு விவரம் இங்கே
நாமக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்துக் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் இதுவரை கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யவில்லை எனில் உடனே செய்ய வேண்டும்.
கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யாதவர்கள் வரும் 30.06.2026-க்குள் தங்களின் ரேகைப் பதிவை முடிக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இதற்காகப் பொதுமக்கள் தங்களுக்குரிய நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரில் சென்று இப்பதிவை மேற்கொள்ளலாம்.
குடும்ப அட்டையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் சிலர் பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசித்து வரக்கூடும். அப்படிப்பட்டவர்கள் ரேகைப்பதிவு செய்யத் தங்களின் சொந்த ஊருக்குத் தான் செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை.
தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள் தாங்கள் தற்போது இருக்கும் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் செல்லலாம். அங்குள்ள கடைகளிலேயே தங்களது கைவிரல் ரேகையினை மிக எளிதாகப் பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.
இந்தத் தளர்வின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே ரேகைப் பதிவை ஜூன் 30-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்கலாம். இதன் வாயிலாகப் ரேஷன் பொருட்களுக்கான தங்களது உரிமையினை அவர்கள் தடையின்றி உறுதி செய்துகொள்ளலாம்.
குடும்ப அட்டையில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் ஏற்கனவே இறந்து போயிருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அவ்வாறு இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களைக் குடும்ப அட்டையிலிருந்து முறையாக நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்குவதற்குப் பொதுமக்கள் தங்களுக்குரிய வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை நேரில் அணுக வேண்டும். அங்கு அதற்குரிய தகுந்த ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து 30.06.2026-க்குள் பெயர்களை நீக்கிக் கொள்ளலாம்.
இத்தகவல்களை நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார். எனவே மாவட்டப் பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த அறிவுறுத்தல்களைக் காலக்கெடுவிற்குள் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.