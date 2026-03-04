English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி

5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி

Nannilam Scheme 2026 : தமிழ்நாட்டில் 5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் வாங்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Nannilam Scheme 2026 : நன்னிலம் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணபிப்பது எப்படி? யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு நிலமற்றவர்களை நில உடைமைதாரர்களாக மாற்றும் நோக்கில், குறிப்பாக பெண்களை நில உடைமைதாரராக்க தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் திட்டமே நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம்.   

இத்திட்டம் குறித்து அண்மையில் அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு, இத்திட்டத்தின் கீழ் 1,042 பெண்கள் சொந்த நில உரிமைதாரர்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. மேலும், தகுதியானவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் கூறியுள்ளது.  

எனவே, நன்னிலம் நில உடைமை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பெண்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். மற்ற வகுப்பினர் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. சொந்த நிலம் இல்லாத விவசாய கூலிகளாக இருக்கும் பெண்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.   

2.5 ஏக்கர் முதல் 5 ஏக்கர் வரை வாங்க நன்னிலம் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகபட்சம் 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் கொடுக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு. மேலும், நிலம் வாங்க தேவையான பணத்துகு வங்கி கடனுதவியும் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்படும். புதிதாக வாங்கப்படும் நிலத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல், பம்ப் செட் பொருத்துதல், சொட்டுநீர் பாசன வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க கடனுதவி கொடுக்கப்படுகிறது.   

நிலம் வாங்க ஆதிதிராவிடர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் (ST) சமூகங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். 18 - 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.   

சொந்தமாக விவசாய நிலம் இருக்கக்கூடாது. தொழில் விவசாயமாக இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது.   

மேலும், விண்ணப்பதாரரும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கள் நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்றிருக்கவோ, மாற்றியிருக்கவோ கூடாது. வாங்க வேண்டிய நிலத்தை விண்ணப்பதாரர்களே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.   

நிலங்கள், SC/ST பிரிவைச் சேராத நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து வாங்கப்பட வேண்டும். வாங்கப்பட்ட நிலம் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். வாங்கிய நிலத்தை 10 ஆண்டுகளுக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது.   

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு ஆப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் என இருவழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் என்றால், தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tahdco.com/ மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆப்லைன் என்றால் தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாட்கோ (TAHDCO) அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.  

விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் புகைப்படம், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பு சாதிச் சான்றிதழ், 3 லட்சம் ரூபாய்க்கான வருமான சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, நிலமற்றவர் என்பதற்கான சான்றிதழ் அவசியம்.  

மேலும், வாங்கப்படும் நிலத்தின் பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ் (EC), மானியத் தொகை மற்றும் இதர பரிவர்த்தனைகளுக்காக வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் தாலுகா அலுவலகம் அல்லது தாட்கோ அலுவலங்களுக்கு நேரில் சென்று வழிமுறைகளைக் கேட்டறிந்து  விண்ணப்பிக்கவும்.  

