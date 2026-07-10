/தேசிய விருது வாங்கிய இயக்குநர் செழியன் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி..

தமிழ் திரையுலகின் மிகவும் எதார்த்தமான ஒளிப்பதிவாளராக புகழப்பட்டவர், செழியன். இவர், ஜூலை 10ஆம் தேதியான இன்று இயற்கை எய்தினார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கோலிவுட் திரையுலகின் எதார்த்த ஒளிப்பதிவாளராக இருந்தவர், செழியன். சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்த இவர், இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்த பிறகு கலை சார்ந்த ஆர்வம் அதிகமாக இருந்ததால், ஒளிப்பதிவாளர் பி.சி.ஸ்ரீராமிடம் உதவியாளராக சேர்ந்து தன் திரை பயணத்தை தொடங்கினார்.
‘தம்பி’ எனும் திரைப்படத்தில் கூடுதல் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய செழியன் பின்னர், ‘கல்லூரி’ திரைப்படத்தில் முழு ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமாகி தன்னுடைய பணியை செவ்வனே செய்தார்.
இவருடைய ஒளிப்பதிவில் ரெட்டை சுழி, மகிழ்ச்சி, தென்மேற்கு பருவக்காற்று உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகின. அதிலும் குறிப்பாக, 2013ல் பாலா இயக்கத்தில் வெளியான பரதேசி படத்திலும் இவர்தான் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்தார்.
இவருகு சர்வதேச அளவில் விருதுகள் கிடைத்துள்ளதோடு, ஜோக்கர், தாரை தப்பட்டை உள்ளிட்ட படங்களில் இவர் கேமராவின் வேலைபாடுகள் தனியாக கதை பேசின. செழியன், ‘டூ லெட்’ எனும் படத்தை இயக்கியிருந்தார். வீடு வாடகைக்கு தேடி அலையும் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தின் அவலத்தை இந்த படம் காண்பித்திருந்தது. இந்த படம், 65வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், சிறந்த தமிழ் படத்திற்கான விருதை பெற்றது.
செழியன், ஜூலை 10ஆம் தேதியான இன்று இயற்கை எய்தியுள்ளார் என்கிற செய்தி, திரையுலகினரை பதற வைத்துள்ளது. இவருக்கு தொடர்ந்து இரங்கல் பதிவுகளை அனைவரும் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.