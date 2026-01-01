அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்

Cholesterol Control Tips: உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகமாக உள்ளதா? இயற்கையான வழிகளில் இதை சரி செய்யலாம். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Cholesterol Control Tips: கொழுப்பின் அளவு அதிகரிப்பது இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் பல நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் வாழ்க்கை முறையால் கெட்ட கொழுப்பு பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் சில எளிய வழிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் சமநிலையற்ற உணவுப் பழக்கம் காரணமாக, அதிக கொழுப்பு ஒரு அமைதியான கொலையாளியாக மாறிவிட்டது. குறிப்பாக LDL (கெட்ட கொழுப்பு), இரத்த நாளங்களுக்குள் சேரும்போது ஆபத்தாகிறது. இது அடைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை இயற்கையான வழியில் குறைக்க உதவும் சில எளிய வழிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க கீரை வகைகளை அடிக்கடி உணவில் சேர்க்கலாம். கீரையில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட்கள் உள்ளன. இது இதய நோய் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது.
நமது சமையலில் வெங்காயம் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெங்காயம் கொழுப்பை குறைக்க உதவும். வெங்காயத்தில் கொலஸ்ட்ரால் எதிர்ப்பு பண்புகள் அதிகமாக உள்ளன. வெங்காயம் மட்டுமல்லாமல் வெங்காய சாறும் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை விரட்டி அடிக்கும் வல்லமை கொண்டது.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் உற்பத்தி செயல்முறையின் போது அதிக வெப்பநிலையில் பதப்படுத்தப்படுகிறது, இது நரம்புகளில் வீக்கம் மற்றும் கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது. அதற்கு பதிலாக, குளிர் அழுத்தப்பட்ட வேர்க்கடலை எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க உதவும்
கொழுப்பைக் குறைக்க, ஓட்ஸ், சைலியம் உமி, ஆளி விதைகள் அல்லது சியா விதைகள் போன்ற கரையக்கூடிய நார்ச்சத்தை தினமும் 2 டீஸ்பூன் உட்கொள்வது நல்லது. இந்த இழைகள் உடலில் ஒரு ஸ்மாஞ் போல செயல்பட்டு, கெட்ட கொழுப்பை உறிஞ்சி நீக்குகின்றன.
தினமும் 20-30 கிராம் பாதாம் மற்றும் அக்ரூட் பருப்புகளை சாப்பிடுவது கொழுப்பை குறைக்க உதவும், இந்த கொட்டைகள் கொழுப்பைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், உள் வீக்கத்தையும் குறைக்கின்றன
கொழுப்பைக் குறைக்க உணவுமுறை மட்டுமல்ல, உடல் செயல்பாடும் அவசியம். தினமும் 7,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள். நடைபயிற்சி உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது, சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பை ஆற்றலாக எரிக்கிறது. இந்த எளிய உடற்பயிற்சி உங்கள் நரம்புகள் வழியாக இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. மேலும் இது உங்கள் இதய தசையை பலப்படுத்துகிறது
உங்கள் உணவில் காய்கறிகளின் அளவை அதிகரிப்பது கொழுப்பை மேம்படுத்துவதற்கான எளிதான வழியாகும். உங்கள் மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவில் ஒரு பெரிய கிண்ணம் வேகவைத்த அல்லது லேசாக சமைத்த காய்கறிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். காய்கறிகளில் ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் மற்றும் பைட்டோஸ்டெரால்கள் நிறைந்துள்ளன, அவை கொழுப்பை உறிஞ்சுவதைத் தடுக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.