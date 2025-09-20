English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நவராத்திரி 2025: துர்க்கை அம்மனின் ஒன்பது வடிவங்கள் என்னென்ன?

இந்த வாரம் துவங்கவுள்ளது நவராத்திரி திருவிழா. இந்த 9 நாட்களும் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முடிவடைகிறது இந்த நவராத்திரி.

இந்துக்களுக்கு முக்கியமான பண்டிகையாக பார்க்கப்படும் நவராத்திரி திருவிழா, அனைத்து மாநிலங்களிலும் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாகும். தமிழ்நாட்டில், இந்த ஒன்பது நாளும், பலரும் தங்கள் இல்லத்தில் கொலு வைத்து கொண்டாடுவர்ஆதி சக்தியின் அவதாரமான துர்க்கை அம்மனை, ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு வடிவங்களில், அதாவது மொத்தம் ஒன்பது வடிவங்களில் வணங்குவர்.
முதல் நாள் - ஷைலபுத்ரி நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ஷைலபுத்ரி தேவி வழிபடப்படுகிறாள். துர்க்கை அம்மனின் முதல் வடிவம் இவள். மலை அரசனான இமவான் என்பவரின் மகள் இவர். இவருக்கு பார்வதி, சதி, பவானி தேவி என பல்வேறு பெயர்கள் உள்ளன.

இரண்டாவது நாள் - பிரம்மச்சாரிணி நவராத்திரி திருவிழாவில் இரண்டாம் நாளில் வணங்கப்படும் துர்க்கை, பிரம்மசாரிணி தேவி. மிக எளிமையாக காட்சி தரும் இந்த பிரம்மசாரிணியின் வலக் கரத்தில் கமண்டலம் காணப்படுகிறது. 

மூன்றாவது நாள் - சந்திரகாண்டா சந்திரகாண்டா தேவி, பார்வதியின் திருமணமான அவதாரம். நவராத்திரியின் மூன்றாம் நாளில் சந்திர காண்டா அன்னை வணங்கப்படுகிறார்.

நான்காவது நாள் - கூஷ்மாண்டா கூஷ்மாண்டா தேவி, சூரிய மண்டலத்தை இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தேவி, எட்டு கைகளைக் கொண்டவளாதலால், அஷ்டபுஜா தேவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள். நவராத்திரி விழாவின் 4ஆம் நாளான சதுர்த்தி தினத்தன்று 'கூஷ்மாண்டா' வடிவ துர்க்கையை வணங்குவது வழக்கம்.

ஐந்தாவது நாள் - ஸ்கந்தமாதா ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா, நவராத்திரி விழாவின் 5ம் நாளில் வணங்கப்படுகின்றாள். பார்வதி தேவி, ஸ்கந்தனின் தாயாக மாறியபோது, ​​அவர் ஸ்கந்தமாதா என்று அழைக்கப்பட்டார்.

ஆறாவது நாள் - காத்யாயனி மகிஷாசுரனை அழிக்க, பார்வதி தேவி காத்யாயனி தேவியாக உருவெடுத்தாள். நவராத்திரியின் ஆறாம் நாளில் காத்யாயனியை வழிபடுவது வழக்கம். இவருக்கு மகிஷாசுர மர்த்தினி என்ற பெயரும் உண்டு.

ஏழாவது நாள் - காளராத்திரி நிசும்பன் அரக்கர்களைக் கொல்ல, பார்வதி தேவி தனது தங்கத் தோலை அகற்றியபோது, ​​அவள் காளராத்திரி தேவி என்று அழைக்கப்பட்டாள். நவராத்திரி திருவிழாவின் ஏழாம் நாளில் 'காளராத்திரி' யை வழிபடுவது வழக்கம்.

எட்டாவது நாள் - மகாகௌரி மஹாகௌரி தேவி, வெண்ணிற ஆடைகளை மட்டுமே அணிவதால், ஸ்வேதாம்பரதாரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள். மகா என்றால் பெரிய என்றும், கௌரி என்றால் தூய்மையானவள் என்றும் பொருள்படும்.

ஒன்பதாம் நாள் - சித்திதாத்ரி சிவபெருமானின் இடது பாதியில் இருந்து சித்திதாத்ரி வடிவத்தில் தோன்றினாள். சித்திதாத்ரி அன்னையின் வாகனம் சிங்கம். நவராத்திரி விழாவின் கடைசி நாளான மகா நவமி தினத்தில் 'சித்தி தாத்ரி' துர்க்கை வழிபாடு செய்வர்.

