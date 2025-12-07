மரண தோல்வியடைந்த நயன்தாராவின் படங்கள்! மாஸ் காண்பித்து..கடைசியில் எல்லாம் தூசு..

நடிகை நயன்தாரா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்களில், வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறாதவை (Flop Movies) அல்லது எதிர்பார்த்த வசூலை ஈட்டாத தமிழ்ப் படங்களின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
ஒரு திரைப்படம் "தோல்வி" என்று கருதப்படுவது அதன் தயாரிப்புச் செலவு மற்றும் விநியோக உரிமைகளுக்கு ஏற்ப அது ஈட்டிய வருவாயைப் பொறுத்தது. அதன்படி நடிகை நயன்தாரா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்களில், வெற்றி பெறாத தமிழ்ப் படங்களின் பட்டியல் இங்கே காணலாம்.
ஏகன்: இது அஜித் - ராஜு சுந்தரம் கூட்டணியில் வந்த ஒரு பெரிய பட்ஜெட் ஆக்ஷன் படம். படம் முழுவதும் வலுவில்லாத திரைக்கதை (Weak Screenplay), அமெரிக்கப் படம் ஒன்றின் தழுவல், மற்றும் ஏமாற்றமளிக்கும் கிளைமாக்ஸ் காரணமாகக் கடுமையான விமர்சனங்களைப் பெற்று மிகப்பெரிய தோல்வியைச் சந்தித்தது.
வில்லு: பிரபு தேவா இயக்கத்தில் வெளியான இந்தப் படம், விஜய்யின் ஆரம்ப கால வெற்றி ஃபார்முலாவைப் பின்பற்றியது. ஆனால், இது பழைய கதை, தர்க்கமற்ற காட்சிகள், மற்றும் நீளமான திரைக்கதை காரணமாக ரசிகர்களைக் கவரவில்லை. இந்தப் படம் விமர்சன ரீதியாகவும், வணிக ரீதியாகவும் ஒரு பெரிய தோல்வியாகக் கருதப்பட்டது.
திருநாள்: இது ஒரு சிறிய நகரக் கேங்க்ஸ்டர் கதை. புதுமை இல்லாத கதை அமைப்பு மற்றும் நயன்தாராவின் கதாபாத்திரம் சிறியதாக இருந்தது போன்ற காரணங்களால் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை இழந்து தோல்வியைத் தழுவியது.
டோரா: நயன்தாரா முதன்மை வேடத்தில் நடித்த இரண்டாவது திகில் படம். கதை மற்றும் திரைக்கதை மிகவும் மெதுவாக இருந்ததாலும், வலுவான திகில் அம்சங்கள் இல்லாததாலும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்தது.
மிஸ்டர் லோக்கல்: இந்த படம் மிகப் பெரிய வணிகத் தோல்வி ஆகும். காரணம், நாயகன், நாயகியை அவளது ஆணவத்திற்காகப் பின்தொடர்ந்து திருத்துவது போன்ற, பழைமையான கருத்துக்களை முன்வைத்தது. எம். ராஜேஷின் நகைச்சுவைப் படங்கள் வழக்கமாகப் பெறும் வரவேற்பைப் பெறவில்லை. 3. நயன்தாராவின் "லேடி சூப்பர் ஸ்டார்" இமேஜுக்கு முரணாக இருந்ததால், ரசிகர்கள் நிராகரித்தனர்.
ஐரா: இரட்டை வேடத்தில் திகில் கதை. விமர்சன ரீதியாகவும், வணிக ரீதியாகவும் தோல்வியடைந்தது. திட்டமிடப்படாத திரைக்கதை மற்றும் குழப்பமான கதையம்சம் இதன் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
கொலையுதிர் காலம்: இந்தப் படம் ரிலீஸாவதற்கு முன் பல சட்டச் சிக்கல்கள் மற்றும் தாமதங்களைச் சந்தித்தது. அத்துடன், படம் வெளியான பிறகு மிகவும் பலவீனமான திரைக்கதை காரணமாகவும், போதிய விளம்பரம் இல்லாததாலும் தோல்வியடைந்தது.
இறைவன்: ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் படமான இது, தேவையில்லாத வன்முறை மற்றும் எதிர்பார்த்த த்ரில் இல்லாததாலும், கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தாலும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வியைத் தழுவியது.
அன்னபூரணி: சமையலை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படம். இதில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகளும், கருத்துச் சிக்கல்களும் படத்திற்கு எதிர்மறையான விமர்சனங்களைத் தேடித் தந்தன. இது ஒரு பெரிய தோல்வியாக முடிந்தது.