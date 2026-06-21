/இன்று நீட் மறுதேர்வு... தேர்வர்களே இந்த 5 விஷயத்தை மறக்காதீங்க - ரிலாக்ஸா எழுதுங்க!

NEET Re-Exam 2026 : 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று நடைபெறும் நிலையில், இந்தியாவிலும் இந்தியாவுக்கு வெளியேவும் மொத்தம் 22.79 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வு எழுதுகின்றனர். இந்நிலையில், தேர்வுக்கு முன் கடைசி நேர பதற்றத்தையும், பிரச்னையையும் தவிர்க்க தேர்வர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் இதோ...
இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நுழைவுத்தேர்வு - நீட் (NEET) என்றழைக்கப்படுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு கடந்த மே 3ஆம் தேதியே நடந்தது. இருப்பினும் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வில் முறைகேடுகள் உள்ளிட்ட பிரச்னை காரணமாக, மறுதேர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.
அந்த வகையில், தேசிய தேர்வு முகமை இன்று நீட் மறுதேர்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, இந்தியாவுக்கு வெளியேவும் நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 551 நகரங்களிலும், சர்வதேச அளவில் 14 இடங்களிலும் நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 22.79 லட்சம் பேர் இத்தேர்வுக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
மறுதேர்வு காரணமாக, கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை 5.15 மணிவரை இத்தேர்வு நடைபெறும். அந்த வகையில், தேர்வு எழுதும் முன்னர் தேர்வர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை இங்கு காணலாம். இதை பின்பற்றும்பட்சத்தில், கடைசி நேரத்தில் தேர்வில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாமல் தப்பிக்கலாம்.
புதிய அட்மிட் கார்டு: NTA இணையதளத்தில் இருந்து புதிய அட்மிட் கார்டை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள். அதை கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் விவரங்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளவும். கடந்த மே மாதத்திற்குரிய அட்மிட் கார்டு இன்று செல்லாது.
அனுமதி நேரம் மற்றும் டிரஸ் கோட்: தேர்வு மதியம் 2 மணிக்கு என்றாலும், தேர்வு மையத்தின் வாயில் இன்று பகல் 11 மணிமுதல் மதியம் 1.30 மணிவரை நடைபெறும். அதற்கு மேல் தாமதமாக வந்தால் அனுமதிக்கப்பட மாட்டீர்கள். எளிமையான அரைக்கை ஆடை மற்றும் கால்கள் மூடப்படாத செருப்புகளுடன் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். எனவே, பூட்ஸ், நகைகள், மின்னணு பொருட்களுடன் தேர்வு மையத்திற்குச் செல்லாதீர்கள்.
பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு: தேர்வில் முறைகேடுகளை தடுக்க மெட்டல் டிடெக்டர் சோதனை, ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. பயோமெட்ரிக் தோல்வியுற்றால் கையேடு சரிபார்ப்பு மூலம் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். இருப்பினும் கைகளில் மருதாணி மற்றும் மை வைப்பதை தவிர்க்கவும்.
உணவிலும் கவனம் : தேர்வு மதிய நேரம் நடைபெறுகிறது. எனவே, வெயில் அதிகமாக இருக்கும் வேளையில் நீங்கள் தேர்வு மையத்திற்கு பயணிக்க நேரிடும். எனவே, கடும் வெயிலை எதிர்கொள்ள குறைவான உணவை எடுத்துக்கொள்ளவும், நன்றாக தண்ணீர் குடிக்கவும். நீர்ச்சத்துடன் இருப்பது உடலை சிறப்பாக வைத்துக்கொள்ளும்.
யோகா செய்யுங்கள் : இன்று சர்வதேச யோகா தினமும் கூட. யோகா உங்களுக்கு நிதானத்தை கொடுக்கும். எனவே, இன்றைய தினம் யோகா செய்துகொண்டு தேர்வுக்கு புறப்படும்பட்சத்தில் தேர்வு குறித்த பதற்றம் நீங்கும். மூச்சுப்பயிற்சி உங்களை கவனத்தை ஓரிடத்தில் குவிக்க உதவும். 195 நிமிடங்களும் கவனத்துடன் தேர்வு எழுத நிதான மனநிலை மிக மிக முக்கியம்.