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பயணிகள் கவனத்திற்கு... நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் திருநெல்வேலியே போகாது... முக்கிய மாற்றம்!

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:55 AM IST

Nellai Superfast Express : சென்னை - திருநெல்வேலி இடையே இயக்கப்படும் நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையில் பெரிய மாற்றத்தை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயணிக்கும் இந்த ரயிலில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தை பயணிகள் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்1/5

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்

தென் மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான ரயிலாக, நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அறியப்படுகிறது. சென்னை - திருநெல்வேலி இடையே தினசரி இயக்கப்படும் இந்த ரயில் சேவையில் தற்போது பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. (File Image : India Rail Info)

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்2/5

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்

திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பல்வேறு ரயில் சேவைகள் முழுமையாகவும், பல்வேறு சேவைகள் பகுதியளவும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. (File Image : India Rail Info)

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்3/5

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்

அந்த வகையில், நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டு கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அந்த அறிவிப்பில் சிறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதன் விவரங்களை இங்கு காணலாம். (File Image : India Rail Info)

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்4/5

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்

சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி வரும் நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 12631), சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இன்று (ஜூன் 27) இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படும். இந்த ரயிலின் சேவை தாழையத்து - திருநெல்வேலி வரை பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் தாழையத்து வரை மட்டுமே செல்லும். முந்தைய அறிவிப்பில் வாஞ்சி மணியாச்சி வரை மட்டும் செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது பொதுமக்களின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து தாழையத்து வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. வாஞ்சி மணியாச்சியில் போதுமான இணைப்பு போக்குவரத்து இல்லை என மக்கள் கோரிக்கை வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்5/5

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்

அதேபோல், திருநெல்வேலி சந்திப்பு - சென்னை எழும்பூர் செல்லும் நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 12632) ரயில் நாளை (ஜூன் 28) இரவு 8.50 மணிக்கு திருநெல்வேலியில் இருந்து புறப்படும் என திட்டமிடப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த ரயில் திருநெல்வேலி - தாழையத்து இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்டப்டுள்ளது. அதாவது, தாழையத்தில் இருந்து இரவு 9 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் வாஞ்சி மணியாச்சியில் இருந்து புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அது திருத்தப்பட்டுள்ளது.  (File Image : India Rail Info)

TAGS:
Nellai Express
Southern Railway

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