முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் பிறந்தநாள் இன்று.. சுரேஷ் ரெய்னாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

Suresh Raina Net Worth: சுரேஷ் ரெய்னா இன்று தனது 39வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
ரசிகர்களால் சின்ன தல என அன்பாக அழைக்கப்படும் சுரேஷ் ரெய்னா 1986ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27அன்று உத்திரபிரதேசத்தில் பிறந்தார். சிறு வயதில் இருந்தே கிரிக்கெட் மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் இன்று அனைவராலும் விரும்பக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் நட்சத்திரமாக உயர்ந்து இருக்கிறார்.
சுரேஷ் ரெய்னா 2005ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியின் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். இடது கை பேட்டரான இவர் தனது ஆக்ரோஷமான பேட்டிங் மூலம் எதிரணியை நிலைகுலைய வைக்கும் திறமை கொண்டவர்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் சதம் அடித்த முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றை படைத்தவர் சுரேஷ் ரெய்னா. 2011 ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை மற்றும் 2013 சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் இந்தியாவின் வெற்றிகளில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய இவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக உயர்ந்தார். இவரை ரசிகர்கள் சின்ன தல என அன்பாக அழைப்பதுண்டு. ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே மற்றும் குஜராத் லைன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி இருக்கிறார்.
சுரேஷ் ரெய்னா இந்தியாவுக்காக 226 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் 5615 ரன்களை குவித்து 36 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தி இருக்கிறார். ஒருநாள் போட்டிகளில் 5 சதங்கள் மற்றும் 36 அரைசதங்களை விளாசி உள்ளார். அதேபோல் 78 டி20 போட்டிகளில் 1605 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 5 அரைசதங்கள் அடங்கும். மேலும், 18 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 1 சதம் மற்றும் 7 அரைசதங்களுடன் 768 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
ஐபிஎல்லில் மொத்தமாக 205 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் 5528 ரன்களை குவித்த நிலையில், 1 சதம் மற்றும் 39 அரைசதங்களை விளாசி இருக்கிறார். இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 176 போட்டிகள் விளையாடி 4687 ரன்களை குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2025 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சுரேஷ் ரெய்னாவின் நிகர சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.200 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகிய பிறகும், அவர் பல்வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்து தனது வருமானத்தை அதிகரிக்க செய்து வருகிறார்.