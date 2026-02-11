விஜய், அஜித்தெல்லாம் இல்லை.. இனி இவர்கள் தான் கோலிவுட்டை காப்பாற்றப்போகும் ஹீரோக்கள்!

New Heroes 2026 Upcoming Movies: தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகரான விஜய் இனி நடிக்கப்போவதில்லை என கூறிவிட்டார். மறுபக்கம் அஜித் கார் ரேஸ் என தனது வாழ்க்கையை பிஸியாக்கி கொண்டார். இந்த சூழலில், அடுத்த தலைமுறைக்கான கோலிவுட் ஹீரோக்கள் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
கடந்த சில வருடங்க்ளாக தமிழ் சினிமாவில் வெற்றி அடைந்து வருபவர்கள் அறிமுக ஹீரோக்களாக உள்ளனர். கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன், லவ் டுடே படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி வசூலை அள்ளினார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் நடித்த படங்கள் எல்லாம் நல்ல வசூலை பெற்று எந்த ஒரு புது ஹீரோவும் படைக்காத சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
அதேபோல் சமீபத்தில் அறிமுக நடிகரான எல்.கே அக்ஷய் குமார் நடிப்பில் வெளியான சிறை படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டான நிலையில், தற்போது ஓடிடியிலும் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகிறது.
இதையடுத்து தற்போது டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிகரான அறிமுகமான வித் லவ் படமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி வருகிறது.
கென் கர்ணாஸ் நடிக்கும் 'யூத்' என்ற படம் விரைவில் தியேட்டரில் வெளியாக உள்ளது. அதேபோல் நடிகர் பாரத், மிஸ்டர் பாரத் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
யூடியூப் பிரபலம் விஜே சித்து, தற்போது வெள்ளித்திரையில் அறிமுகமாக உள்ளார். அவர் டயங்கரம் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படமும் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிப்பில் டிசி என்ற படம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தை அருண் மாதேஷ்வரன் இயக்குகிறார்.