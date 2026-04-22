English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?

புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?

New Labour Code: ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத் தொகுப்பு மாறாமல் அப்படியே இருந்தாலும், உங்கள் கையில் பணமாகப் பெறும் தொகை குறையக்கூடும். வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity) ஆகியவற்றில் இதற்கான முதன்மையான காரணம்  அடங்கியுள்ளது.

New Labour Code: இப்போது, ஊழியர்கள் வேலையை மாற்றும்போதோ அல்லது சம்பள உயர்வு பெறும்போதோ, மொத்தச் சம்பளத் தொகுப்பை (CTC) மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் பணிக்கொடை (Gratuity), நிலையான சம்பளம் (Fixed Pay) மற்றும் படிகள் (Allowances) ஆகியவற்றின் மீதும் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
1 /10

2 /10

புதிய தொழிலாளர் சட்டம் குறித்த விவாதங்கள் நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. இதன் செயல்பாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வி இதுதான்: உங்கள் 'அடிப்படை ஊதியம்' (Basic Salary) தானாகவே உங்கள் மொத்த ஊதியச் செலவில் (CTC) சரியாக பாதியாக, அதாவது 50 சதவீதமாக மாறிவிடுமா? இதற்கான பதில் அநேகமாக மாறாது என்பதுதான். இதற்கான விளக்கத்தை இந்த பதிவி காணலாம்.

3 /10

நிறுவனங்கள் ஊழியர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பை மறுசீரமைக்கும்போது, அவர்களது 'கையில் கிடைக்கும் ஊதியம்' (Take-home Salary) குறைந்தாலும், அவர்களது ஓய்வுக்கால நிதி (PF) வலுப்பெறும் வகையிலேயே அதை அமைக்கும்.

4 /10

புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின்படி, உங்கள் 'ஊதியம்' (Wages) என்பது உங்கள் மொத்த சம்பளத்தில் குறைந்தது 50 சதவீதமாவது இருக்க வேண்டும். வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), போக்குவரத்துப்படி, கூடுதல் நேர ஊதியம் போன்ற உங்கள் படிகள் (Allowances), உங்கள் மொத்த ஊதியச் செலவில் (CTC) 50 சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், அந்த கூடுதல் தொகை உங்கள் 'அடிப்படை ஊதியத்துடன்' சேர்க்கப்படும். நிறுவனங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தை நேரடியாக 50 சதவீத அளவுக்கு உயர்த்தாது என்றும், மாறாக, புதிய விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், படிகளின் (Allowances) கூறுகளை மாற்றியமைக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

5 /10

உங்கள் மொத்த சம்பளத் தொகுப்பு மாறாமல் அப்படியே இருந்தாலும், உங்கள் கையில் பணமாகப் பெறும் தொகை குறையக்கூடும். வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity) ஆகியவற்றில் இதற்கான முதன்மையான காரணம்  அடங்கியுள்ளது. புதிய விதிகளின் கீழ், PF மற்றும் பணிக்கொடை ஆகியவை 'ஊதியம்' (Wages) குறித்த இந்த புதிய வரையறையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். 

6 /10

'ஊதியம்' என்ற கூறு அதிகரிக்கும்போது, ​​PF பங்களிப்புகளுக்காக உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகையும் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக, குறுகிய காலத்தில் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் பணம் குறைவாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியின் (PF) மொத்தத் தொகையும், ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் நீங்கள் பெறும் பணிக்கொடைத் தொகையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும்.  

7 /10

நிறுவனங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தை நேரடியாக உயர்த்துவதைத் தவிர்க்கின்றன. ஏனெனில் அவ்வாறு செய்வது பல நிதிசார் இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தும். அடிப்படை ஊதியத்தை உயர்த்தினால், PF மற்றும் பணிக்கொடைக்காக நிறுவனம் அதிக பங்கைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்; இது நிறுவனத்தின் மொத்த ஊதியச் செலவை (CTC) அதிகரிக்கும். மேலும், வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) பொதுவாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், அடிப்படை ஊதியத்தில் திடீரெனவும் கணிசமாகவும் செய்யப்படும் உயர்வு, ஒட்டுமொத்த வரி அமைப்பையே சீர்குலைக்கக்கூடும். நிறுவனங்கள், அதிகப்படியான செலவு உயர்வுகளைச் சந்திக்காமலேயே விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், ஒரு 'சமச்சீரான அணுகுமுறையை'க் கடைப்பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8 /10

சம்பளத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றத்தின் தாக்கம், நீங்கள் எந்த வரி விதிப்பு முறையைத் தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தும் அமையும். பழைய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ், அதிகரிக்கப்பட்ட வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) பங்களிப்புகளுக்கு நீங்கள் வரி விலக்குகளைக் கோரலாம். இது உங்கள் வரிச் சுமையில் ஓரளவுக்கு நிவாரணம் அளிக்கக்கூடும். புதிய வரி விதிப்பு முறையில் வரி விலக்குகள் குறைவாக இருந்தாலும், ₹75,000 என்ற நிலையான வரி விலக்கு (Standard Deduction), உங்கள் கையில் கிடைக்கும் நிகர சம்பளத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான குறைவின் தாக்கத்தை ஓரளவுக்கு ஈடுசெய்ய உதவும்.

9 /10

இப்போது, ​​நீங்கள் வேலையை மாற்றும்போதோ அல்லது சம்பள உயர்வு பெறும்போதோ, மொத்தச் சம்பளத் தொகுப்பை (CTC) மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். பின்வரும் காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: PF மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity): உங்கள் எதிர்கால சேமிப்பை நோக்கி நிறுவனம் தனது பங்களிப்பை எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது என்பதைச் சரிபாருங்கள். நிலையான சம்பளம் (Fixed Pay) மற்றும் படிகள் (Allowances): உங்கள் சம்பளத்தில் எந்தப் பகுதி நிலையான ஊதியமாகவும், எந்தப் பகுதி பல்வேறு படிகளாகவும் உள்ளது என்பதைத் தீர்மானித்துக்கொள்ளுங்கள். கையில் கிடைக்கும் நிகர சம்பளம் (Net Take-Home): வரிகள் மற்றும் PF பிடித்தங்களுக்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உண்மையில் எவ்வளவு பணம் வரவு வைக்கப்படும் என்பதைக் கணக்கிட்டுப் பாருங்கள்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

Next Gallery

