இந்த வார 2026 ஓடிடி ரிலீஸ்! LBW to Stranger Things- எந்த தளத்தில் எதை பார்ப்பது?

OTT Releases This Week : 2026 புத்தாண்டு நாளை மறுநாள் முதல் தொடங்கயுள்ள நிலையில் இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த தொடர்கள் மற்றும் படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன என்பது குறித்த லிஸ்ட் வெளியாகி உள்ளது.
OTT Releases This Week 2026 : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே உலகளவில் ஓடிடியின் வளர்ச்சியானது அதிகமாக இருந்துக் கொண்டு வருகிறது. இந்த காரணத்தால், தியேட்டர்களில் வெளியாகும் படங்கள், ஒரு சில நாட்களிலேயே ஓடிடியில் வெளிவருகின்றன. இன்னும் சில படங்கள், நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் புதிய ஆண்டு தொடங்க உள்ள நிலையில் இங்க வாரம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
லவ் பியாண்ட் விக்கெட்: விக்ராந்த், நியதி காதம்பி, தேனி முருகன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியாகவிருக்கும் தமிழ் ஸ்போர்ட்ஸ் டிராமா வெப் தொடர் 'அ டெலி ஃபேக்டரி'. இந்த வெப் சீரிஸ் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஜனவரி 1 ரிலீசாக இருக்கிறது.
ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ் 5: உலக அளவில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ஆங்கில தொடர், ‘ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்’. இதன் 5வது சீசனின் 2வது வால்யூம் கடந்த 25ஆம் தேதி வெளியான நிலையில் தற்போது இதன் கடைசி எபிசோட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் நாளை காணலாம்.
ரன் அவே: பிரிட்டிஷ் த்ரில்லர் வெப் சீரிஸ் ரன் அவே. இந்த வெப் சீரிஸ் ஜனவரி 1ம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஒடிடியில் வெளியாகிறது.
எக்கோ: மலையாளத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் எக்கோ. இந்த திரைப்படம் netflix ஓடிடி தளத்தில் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
ஹக்: 1985 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஷா பானு வழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்ட படம் ஹக். இந்த படம் வரும் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகிறது.
இத்திரி நேரம்: மலையாள ரொமான்டிக் படமான 'இத்திரி நேரம்' படத்தில் ரோஷன் மேத்யூ, ஸரீன் ஷிஹாப் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை பிரசாந்த் விஜய் இயக்கியுள்ளார். இந்த படம் நாளை அதாவது டிசம்பர் 31ம் தேதி சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகிறது.
மோக்லி: ரோஷன் கனகலா, சாக்ஷி மஹ்தோல்கர் நடித்துள்ள மோக்லி திரைப்படம் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் தெலுங்கு படமாகும். சந்தீப் ராஜ் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்த படம் வரும் ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஈடிவி வின் தளத்தில் வெளியாகிறது.