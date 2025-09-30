மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release : ஓடிடியில் சில திரைப்படங்களும், தொடர்களும் வாரா வாரம் வெளியாகும். அப்படி, இந்த வாரம் எவ்வளவு வெளியாகும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளிவந்த மதராஸி படம், தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில், அக்டோபர் 1ஆம் தேதியன்று ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.
லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் தெலுங்கு திரைப்படம், ஈடிவி வின் தளத்தில் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
சாகசம் மலையாள படத்தை, தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
தி கேம்: யூ நெவர் ப்ளே அலோன் திரைப்படத்தை தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
மிஸ்ஸிங் கிங் ஜப்பானிய தொடரை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். ஜூனியர் (கன்னடம்) - நம்மஃபிளிக்ஸ் நைட்மேர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தொடர் காட் ஸ்டீலிங் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் டவுன்டன் அபே: தி கிராண்ட் ஃபினாலே (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ ரேபிட் ட்ராப் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் ஸ்பைனல் டேப் II: தி எண்ட் தொடர்கிறது (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ சஸ்பெண்டட் டைம் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் டின் சோல்ஜர் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ டாக்ஸிக் அவெஞ்சர் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ
கௌரி சங்கரா (கன்னடம்) - சன்நெக்ஸ்ட் டர்ட்டி மூவி (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ அன்னபூரணி (இந்தி பதிப்பு) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் எஜென்அலி: தி மூவி (மலேசிய) - நெட்ஃபிக்ஸ் RIV4LRIES (இத்தாலியன்) [தொடர்] - நெட்ஃபிக்ஸ்
Check mate (மலையாளம்) - Zee5 Winx Club : The Magic is Back (இத்தாலியன்) - Netflix Monster : The Ed Gein Story (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Steve (ஆங்கிலம்) - Netflix IF (ஆங்கிலம்) - Netflix Genie : Make A Wish (கொரியன்) - Netflix Delirium (ஆங்கிலம்) - Netflix The New Force (ஸ்வீடிஷ்) [தொடர்] - Netflix The Lost Bus (ஆங்கிலம்) - AppleTV+ Primitive War (ஆங்கிலம்) - Primevideo Rent Shell (ஆங்கிலம்) - Primevideo Rent The Threesome (ஆங்கிலம்) - Primevideo Rent V/H/S ஹாலோவீன் (ஆங்கிலம்) - ஷடர் Werewolves (ஆங்கிலம்) - Hulu Bring Her Back (ஆங்கிலம்) - HBO Max Honey Don’t (ஆங்கிலம்) - Peacock