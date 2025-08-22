OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

OTT Releases This Week August 22nd 2025 : புதுப்படங்கள், இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு காண்போம்.
OTT Releases This Week August 22nd 2025 : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகிவிட்டதால், தியேட்டரில் வெளியாகும் புதுப்புது படங்களும் உடனடியாக ஓடிடியில் வெளியாக ஆரம்பித்து விடுகிறது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் ரிலீஸான புது படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
நித்யா மேனன், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான தலைவன் தலைவி படத்தை தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
பகத் பாசில்-வடிவேலு நடித்திருந்த மாரீசன் படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத் ஆகிய ஓடிடி தளங்களில் பார்க்கலாம்.
சிவ பிரகாஷ் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், ‘பேரன்பும் பெருங்கோபமும். இந்த படத்தை ஆஹா தமிழ் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
பவன் கல்யாண் நடிப்பில் உருவான படம், ஹரி ஹர வீரமல்லு. இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து நிதி அகர்வால், நோரா ஃபட்டேகி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தை தெலுங்கு உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ப்ரைமில் காணலாம்.
கொத்தப்பள்ளிலோ ஒகப்புடு திரைப்படத்தை ஆஹா தளத்தில் பார்க்கலாம். இந்த படம் தெலுங்கு மொழியில் உள்ளது.
சூத்ரவாக்யம் படம் தெலுங்கு மொழியில் ஈடிவி வின் தளத்தில் இருக்கிறது. இதில் பிரபல நடிகர் ஷைன் டாம் சாக்கோ நடித்திருந்தார். இதனை மலையாள மொழியில் பார்க்க அமேசான் ப்ரைமில் ஸ்ட்ரீம் செய்யவும்.
பிரேம் கதா தெலுங்கு படத்தை ஈடிவி வின் தளத்தில் காணலம். வர்ஜின் பாய்ஸ் படத்தை தெலுங்கு உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் காணலாம். தீரன் மலையாள படம் சன் நெகட்ஸ்டில் உள்ளது. சஞ்சு வெட்ஸ் கீதா 2 மலையாள படத்தை கன்னட மொழியில் ப்ரைம் வீடியோவில் காணலாம். கபட நாடக சூத்ரதாரி கன்னட படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம். மா-இந்தி படத்தை நெட்ப்ளிக்ஸிலும், மாலிக் படத்தை ப்ரைம் வீடியோவிலும் காணலாம்.
Mission Impossible: The Final Reckoning, F1 The Movie ஆகிய ஆங்கில படங்களை Prime Video Rent-ல் காணலாம். Peace Maker : Season 2 தொடரை JioHotstar தளத்தில் காணலாம். The Map That Leads to You படத்தை PrimeVideoவில் காணலாம்.