இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?

OTT Releases This Week : 2025ஆம் ஆண்டு விரைவில் முடிவடைய இருக்கும் நிலையில், கடைசி வாரத்திற்கு முந்தைய வாரத்தில் எந்தெந்த தொடர்கள் மற்றும் படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன என்பது குறித்த லிஸ்ட் வெளியாகி உள்ளது.
OTT Releases This Week : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே உலகளவில் ஓடிடியின் வளர்ச்சியானது அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த காரணத்தால், தியேட்டர்களில் வெளியாகும் படங்கள், ஒரு சில நாட்களிலேயே ஓடிடியில் வெளிவருகின்றன. இன்னும் சில படங்கள், நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
மிடில் கிளாஸ் - ஜீ 5 முனிஷ்காந்த், விஜயலக்ஷ்மி உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியாகி, மக்களின் வரவேற்பை பெற்ற படம் மிடில் கிளாஸ். இந்த தமிழ் படத்தை, வரும் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.
ரஜினி கேங் - ப்ரைம் & சிம்ப்ளி சவுத் தமிழில், காமெடி-ஹாரர் படமாக உருவான படம், ரஜினி கேங். இதில் முனீஷ்ஹ்காந்த், மொட்ட ராஜேந்திரன், கூல் சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தை தமிழிலி ப்ரைம் வீடியோ மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத் உள்ளிட்ட தளங்களில் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
ரிவால்வர் ரீட்டா - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கீர்த்தி சுரேஷ், ராதிகா, செண்ட்ராயன், ரெடின் கிங்க்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான படம் ரிவால்வர் ரீட்டா. இந்த படம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ் 5 - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் உலக அளவில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ஆங்கில தொடர், ‘ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்’. இதன் 5வது சீசனின் 2வது வால்யூம் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியாகிறது. நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இந்த தொடரை தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தியில் காணலாம்.
டிசம்பர் 22 : டுகெதர் (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - பிரைம் வீடியோ அமதியஸ் (ஆங்கிலம்) - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நோபடி2 (ஆங்கிலம், இந்தி) - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஆஸ்டெக் பேட்மேன்: கிளாஷ் ஆஃப் எம்பயர்ஸ் (ஆங்கிலம்) - எச்பிஓ மேக்ஸ் டிசம்பர் 23: 11:11 (தெலுங்கு) - ஆஹா வீடியோ 100 நைட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோ (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை டை மை லவ் (ஆங்கிலம்) - MUBI ஈடன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் எட்டர்னிட்டி (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை 5 நைட்ஸ் அட் ஃப்ரெடிஸ் 2 (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை Nuremberg (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை செண்டிமெண்டல் வால்யூ (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை ஸ்ட்ரேஞ் ஹார்வெஸ்ட் (ஆங்கிலம்) - ஹுலு கேஷ் ஹீரோ (கொரியன், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - நெட்ஃபிக்ஸ்
டிசம்பர் 24 : குட் பை ஜூன் - ஆங்கிலம் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டிசம்பர் 25 : ஆந்திரா கிங் தாலுக்கா - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டிசம்பர் 26 : ஏக் தீவானே கி தீவானியத் (ஹிந்தி) - ஜீ5 ஸ்னிட்ச் (ஆங்கிலம், ஹிந்தி) - லயன்ஸ்கேட் பிளே புகோனியா (ஆங்கிலம்) - பீகாக் கவர்-அப் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் ஃபேக்ஹாம் ஹால் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை தி லைஃப் ஆஃப் சக் (ஆங்கிலம்) - ஹுலு
டிசம்பர் 27 : தி த்ரீசம் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் டிசம்பர் 28 : தி கோபன்ஹேகன் டெஸ்ட் (ஆங்கிலம்) - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்