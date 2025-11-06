இந்த வாரம் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் லேட்டஸ்ட் படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

OTT Releases This Week Tamil : ஓடிடி தளங்களின் வருகை அதிகமானதால், தற்போது புதுப்புது படங்களும் அதில் வெளியாக ஆரம்பித்து விடுகின்றன. அப்படி இந்த வாரம் வெளியாகும் படங்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
OTT Releases This Week Tamil : ஓடிடி தளங்கள், கடந்த சில ஆண்டுகளில் பெரிதாக வளர்ந்து விட்டன. இதனால், டிஜிட்டல் உரிமம் விற்கப்பட்ட பின்னரே எந்த படமாக இருந்தாலும் வெளியாகிறது. இதையடுத்து வாரா வாரம் ஓடிடி தளங்களில் புது படங்களும் தொடர்களும் வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில், வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் வெளியான படம் பேட் கேர்ள். இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் இந்த படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.
கவின் நடிப்பில் உருவான படம், கிஸ். இந்த படத்தை நவம்பர் 7ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
ஹிட் படமான ஃபெண்டாஸ்டிக் 4 திரைப்படத்தை, தழிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் காணலாம்.
சிரஞ்சீவா திரைப்படத்தை தெலுங்கு மொழியில் ஆஹா வீடியோவில் நவம்பர் 7ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
Baramulla திரைப்படத்தை இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
தி பேட் கய்ஸ் திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
AllsFair (ஆங்கிலம்) - JioHotstar BlackPhone2 (ஆங்கிலம்) - Primevideo வாடகை Fairyland (ஆங்கிலம்) - Primevideo The Smashing Machine (ஆங்கிலம்) - Primevideo Waltzing With Brando (ஆங்கிலம்) - Primevideo Finding Joy (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Despicable Me 4 (ஆங்கிலம்) - Netflix Heweliusz (போலந்து) [தொடர்] - Netflix மஹாராணி சீசன் 4 (இந்தி) - சோனிலிவ் தோடே டோர் தோடே பாஸ் (இந்தி) - ஜீ5 மேக்ஸ்டன் ஹால் : சீசன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ ஃபிராங்கன்ஸ்டீன் (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் ப்ளூரிபஸ் (ஆங்கிலம்) - ஆப்பிள் டிவி+ ஆல்ஹெர் ஃபால்ட் (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - ஜியோஹாட்ஸ்டார் க்ரூம் அண்ட் டூ ப்ரைட்ஸ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் குட்ஃபார்ச்சூன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை