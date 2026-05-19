Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /கொட்டிக்கிடக்குது இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

கொட்டிக்கிடக்குது இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 19, 2026, 08:20 PM IST|Updated: May 19, 2026, 08:20 PM IST

This Week OTT Releases : இந்த வாரம், பல்வேறு புது திரைப்படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. தி மம்மி படத்தில் தொடங்கி, வாரண்ட் தொடர் வரை பல படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

The Mummy1/7

ஹாலிவுட்டில் வெளியாகி, வரவேற்பை பெற்ற தி மம்மி திரைப்படம், ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த திகிலூட்டும் படத்தை காண பலரும் ஆவலுடன் காண காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

Satan2/7

சாந்தினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள சாதான் தி டார்க் படத்தை தமிழில் ப்ரைம் வீடியோ, ஆஹா தமிழ், டெண்ட் கொட்டா உள்ளிட்ட தளங்களில் மே 20ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.

Warrant3/7

விலங்கு தொடரின் தொடர்ச்சியாக ‘வாரண்ட்’ தொடர் ஜீ 5 தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இதனை மே 22ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.

Sathileelavathi4/7

சதிலீலாவதி திரைப்படத்தை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம்.

May 195/7

மே 19 The Mid way Point (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

MileEndKicks (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Monkey’s Magic Merry Go Round (ஆங்கிலம்) - ScreamBox

MotherMary (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Normal (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Palestine ’36 (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

TheStranger (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

The Super Mario Galaxy Movie (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Wasteman (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

May 206/7

மே 20

Jack Ryan: Ghost War (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) - PrimeVideo

Desi Bling : Season 1 (ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ்) - Netflix

Carizzma : Season (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix

மே 21

One Three Hill (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix

James : Season 1 (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix

The Borougs (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix

 

May 227/7

மே 22

Memu Copulam (தெலுங்கு) [தொடர்] - Zee5

Madhu Vidhu (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி) - SonyLiv

Bhishmar (மலையாளம்) - PrimeVideo & Sunnxt

Sesha2016 (கன்னடம், மலையாளம்) - Sunnxt

System (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்) - PrimeVideo

Sky + Med : Season 4 (ஆங்கிலம்) - JioHotstar

Arco (ஆங்கிலம்) - Hulu

The Bride (ஆங்கிலம்) - HBO Max

Bushido (ஜப்பானியம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Giant (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Kill Bill: The Whole Bloody Affair (ஆங்கிலம்) - Peacock

Ladies First (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix

Panda Plan : The Magical Tribe (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - LionsGatePlay

This Is Not a Test (ஆங்கிலம்) - Netflix

Mating Season : Season 1 (ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix

Tags:
OTT releases
new films
Tamil Movies
Web Series

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘சேயோன்’ படத்தின் ஷூட்டிங் தொடக்கம்! கதை எப்படியிருக்கும்? இதோ விவரம்!

‘சேயோன்’ படத்தின் ஷூட்டிங் தொடக்கம்! கதை எப்படியிருக்கும்? இதோ விவரம்!

Seyon28 min ago
2

செம ஹிட் அடித்த கருப்பு..சூர்யாவின் அடுத்த 2 படங்கள் என்ன? ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்..

Suriya36 min ago
3

20 வயதில் ரூ.70 லட்சம் சம்பளம்! டிகிரி கூட முடிக்காமல் சாதித்த இளைஞர்..எப்படி?

Reddit44 min ago
4

25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம்? கவிழும் விஜய்யின் தவெக ஆட்சி? முழு விவரம்!

TVK Govt51 min ago
5

அதிரடியாக வெளியான பெத்தி ட்ரைலர்! ரிலீஸ் தேதி எப்போது தெரியுமா?

Peddi1 hr ago