/கொட்டிக்கிடக்குது இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Releases : இந்த வாரம், பல்வேறு புது திரைப்படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. தி மம்மி படத்தில் தொடங்கி, வாரண்ட் தொடர் வரை பல படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
ஹாலிவுட்டில் வெளியாகி, வரவேற்பை பெற்ற தி மம்மி திரைப்படம், ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த திகிலூட்டும் படத்தை காண பலரும் ஆவலுடன் காண காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
சாந்தினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள சாதான் தி டார்க் படத்தை தமிழில் ப்ரைம் வீடியோ, ஆஹா தமிழ், டெண்ட் கொட்டா உள்ளிட்ட தளங்களில் மே 20ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
விலங்கு தொடரின் தொடர்ச்சியாக ‘வாரண்ட்’ தொடர் ஜீ 5 தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இதனை மே 22ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
சதிலீலாவதி திரைப்படத்தை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம்.
மே 19 The Mid way Point (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
MileEndKicks (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Monkey’s Magic Merry Go Round (ஆங்கிலம்) - ScreamBox
MotherMary (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Normal (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Palestine ’36 (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
TheStranger (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
The Super Mario Galaxy Movie (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Wasteman (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
மே 20
Jack Ryan: Ghost War (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) - PrimeVideo
Desi Bling : Season 1 (ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ்) - Netflix
Carizzma : Season (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix
மே 21
One Three Hill (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix
James : Season 1 (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix
The Borougs (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix
மே 22
Memu Copulam (தெலுங்கு) [தொடர்] - Zee5
Madhu Vidhu (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி) - SonyLiv
Bhishmar (மலையாளம்) - PrimeVideo & Sunnxt
Sesha2016 (கன்னடம், மலையாளம்) - Sunnxt
System (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்) - PrimeVideo
Sky + Med : Season 4 (ஆங்கிலம்) - JioHotstar
Arco (ஆங்கிலம்) - Hulu
The Bride (ஆங்கிலம்) - HBO Max
Bushido (ஜப்பானியம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Giant (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Kill Bill: The Whole Bloody Affair (ஆங்கிலம்) - Peacock
Ladies First (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix
Panda Plan : The Magical Tribe (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - LionsGatePlay
This Is Not a Test (ஆங்கிலம்) - Netflix
Mating Season : Season 1 (ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix