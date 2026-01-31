புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு பெற சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஏன்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க சரியான நேரம். ஏன்? என்பதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல். இதுவரை புதிய ரேஷன் கார்டு (Ration Card) கேட்டு விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கும். இதுவே சரியான நேரம் ஆகும்.
ஏன் தெரியுமா?. இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இதனையொட்டி பிரதான கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக இரு கட்சிகளும் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகின்றன.
இந்த தேர்தல் அறிக்கை மார்ச் மாதம் இறுதிக்குள் வெளியாகும். இதில் திமுக மற்றும் அதிமுக இரு கட்சிகளும் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை வாரி வழங்குவது குறித்த கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளனர்.
இந்த அறிவிப்புகள் அனைத்தும் அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களை மையப்படுத்தியே இருக்கும். உதாரணமாக, பொங்கல் பரிசு முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரை அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கே கொடுக்கப்படுகிறது.
எனவே, சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு இந்த ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு புதிதாக பொறுபேற்கும் அரசு அறிவிக்கும் நலத்திட்டங்கள் கிடைக்கும். அதுவும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கே கிடைக்கும்.
அந்த நேரத்தில் புதிதாக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால், அரசின் பரிசீலனை முடிந்து உடனடியாக கிடைக்குமா? என்றால் அதற்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது.
எனவே, இப்போது விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு அரசு பரிசீலனைக்குப் பிறகு சீக்கிரம் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்கும். முதலில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஆன்லைனில் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு புதிய கார்டு கொடுக்கப்படுகிறது.
எனவே, இதனை மனதில் வைத்துக் கொண்டு புதிதாக திருமணமானவர்கள், ஏற்கனவே கூட்டுக் குடும்பமாக இருந்து கொண்டு ரேஷன் கார்டு பெறாதவர்கள் இப்போது புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பது நல்லது.
ஜூன் மாதங்களுக்குப் பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிக்கும்போது கூடுதல் தாமதம் ஏற்படும். ஒருவேளை புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் உடனடியாக ஏதேனும் நலத்திட்டங்கள் அறிவித்தால் அதனை நீங்கள் பெற முடியாமல் போக வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, ஆன்லைனில் ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள் தங்களின் விண்ணப்ப நிலையை ஒப்புகைச்சீட்டில் இருக்கும் எண்ணை வைத்து டிராக் செய்துகொள்ள முடியும். முடிந்தளவுக்கு ஆன்லைன் மற்றும் ஆப்லைனில் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்துவிடவும்.