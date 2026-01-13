புதிய ரேஷன் கார்டு : ஆன்லைனில் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டை ஆன்லைனில் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்
Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு வாங்கியவர்கள் முக்கியமாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அடிப்படை தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புதிய ரேஷன் கார்டு வாங்கியவுடன், அதனை ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும். இதனை ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்றும் செய்யலாம். ஆன்லைனிலும் ரேஷன் கார்டை ஆக்டிவேட் செய்யலாம்.
ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்றால், குடும்ப தலைவரின் கைரேகை, மொபைல் எண் உள்ளிட்டு ஆக்டிவேட் செய்வார்கள். இதன்பிறகே உங்களின் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு பொருட்களை வாங்க முடியும். ஆன்லைனிலும் இதை செய்யலாம்.
இதற்கு முதலில் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் TNEPDS செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும். தேவையான மொழியை (தமிழ்/ஆங்கிலம்) முதலில் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி எண்ணை உள்ளிட்டு, திரையில் உள்ள கேப்சா (Captcha) குறியீட்டைப் பதிவிட வேண்டும். உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் OTP எண்ணைப் பதிவிட்டு 'உள்நுழை' என்பதை அழுத்தினால் லாகின் ஆகிவிடும்.
புதிய கார்டு வாங்கியவர்கள் 'ஸ்மார்ட் அட்டை செயல்படுத்துதல்' என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதில் தோன்றும் 'செயல்படுத்த' (Activate) பட்டனை அழுத்தினால் கார்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிடும். ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் முன் ரேஷன் கார்டு ஆக்டிவேட்டை முடிப்பது கட்டாயம்.
இந்த செயலியில் இன்னும் பல அம்சங்கள் இருக்கின்றன. கடந்த 10 முறை நீங்கள் ரேஷன் கடையில் வாங்கிய பொருட்கள், அவற்றின் அளவு மற்றும் விலை விவரங்களை இதில் சரிபார்த்துக் கொள்ள முடியும்.
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் எவ்வளவு அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை போன்றவை கிடைக்கும் என்பதை 'உரிமம்' பகுதியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும், தற்போது உங்கள் ரேஷன் கடையில் எந்தெந்தப் பொருட்கள் எவ்வளவு கையிருப்பில் உள்ளன என்பதை நேரலையாகப் பார்த்துவிட்டு கடைக்குச் செல்லலாம்.
உங்கள் பகுதி ரேஷன் கடை எந்தெந்த நாட்களில் இயங்கும், எப்போது விடுமுறை போன்ற தகவல்களை இதில் காணலாம். பொருட்கள் தரம் குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது கடையில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தாலோ, அது குறித்த புகார்களைச் செயலி மூலமாகவே அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்கலாம்.
ரேஷன் கார்டில் உள்ள உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் மற்றும் தகவல்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதை 'குடும்ப விவரம்' பகுதியில் சரிபார்க்கலாம்.