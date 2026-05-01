  • புதிய ரேஷன் கார்டு : இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே ஓகே ஆகும் - ஏன் தெரியுமா?

புதிய ரேஷன் கார்டு (New Ration Card) விண்ணப்பிக்க இப்போது சரியான நேரம். இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனே விண்ணப்பித்தால் உங்களுக்கான கார்டு சீக்கிரம் கிடைக்கும். ஏன் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஏனென்றால், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி மாலை வெளியாகும். அதன்பிறகு புதிய அரசு பொறுபேற்கும். அமைச்சரவை பொறுப்பேற்ற பிறகு புதிய அரசின் பணிகள் துரிதமெடுக்கும். 

குறிப்பாக, புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கும் பணிகள் மிக மிக வேகமாக இருக்கும். ஏற்கனவே கள ஆய்வு முடித்த விண்ணப்பங்கள் சீக்கிரம் ஒப்புதல் கிடைக்கும். 

நிலுவையில் இருக்கும் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் ஓகே ஆனவுடன், இப்போது விண்ணப்பிக்கும் புதிய விண்ணபங்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கும் பணிகளும் தொடங்கும். 

எப்படி பார்த்தாலும் இப்போது விண்ணப்பித்தால் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைத்துவிடும். எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.

இதற்காக நீங்கள் எங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை. உங்களிடம் மொபைல் அல்லது லேப்டாப் இருந்தால் போதும். tnpds வெப்சைட்டில் நேரடியாக விண்ணப்பித்துவிடலாம். தெரியாதவர்கள், அருகில் உள்ள இ-சேவை மையத்துக்கு செல்லுங்கள்.   

https://www.tnpds.gov.in/ என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். அதில், வலதுபுறத்தில் புதிய மின்னணு அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.   

அதில், குடும்ப தலைவர் பெயர், கணவர், தந்தை, தாய் உள்ளிட்ட மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்யவும். குடும்ப தலைவர் புகைப்படத்தை அப்லோடு செய்யவும். 

முகவரி, தொலைபேசியை சரியாக கொடுக்கவும். பின்னர் ரேஷன் கார்டு வகையை தேர்வு செய்யுங்கள். அரிசி கார்டு, சர்க்கரை கார்டு அல்லது எந்த கார்டு விருப்பமோ, அதனை தேர்வு செய்யவும். குடியிருப்பு சான்றுக்கான ஆவணத்தை ஒன்றை அப்லோடு செய்ய வேண்டும்.   

கடைசியாக, எரிவாயு இணைப்பு உள்ளிட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்து சமர்பிக்கவும். புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்ததற்கான, விண்ணப்ப எண்ணுடன் கூடிய ஒப்புகைச்சீட்டு கொடுக்கப்படும். அதனை பதிவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த எண்ணை வைத்து புதிய ரேஷன் கார்டின் விண்ணப்ப நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம்.    

