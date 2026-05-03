புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் நலத்திட்டங்களில் சேர வேண்டும் என்றால் ரேஷன் கார்டு (New Ration Card) அவசியம். எனவே, சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு பணிகள் வேகமெடுக்கும்.
இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு உடனடியாக புதிய கார்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதிதாக விண்ணப்பிப்பவர் என்றால் ஆன்லைன், ஆப்லைன், இ-சேவை மையம் என மூன்று வழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அப்போது, விண்ணப்பதாரர் வசிக்கும் முகவரிக்கான ஆதாரமாக ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது மின்சாரக் கட்டண ரசீது ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
குடும்பத் தலைவராகக் குறிப்பிடப்படும் நபர் உட்பட, குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டைகளும் கட்டாயம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
குடும்பத் தலைவரின் சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் விண்ணப்பத்துடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். திருமணத்திற்குப் பிறகு புதிய கார்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள், பழைய கார்டில் இருந்து தங்கள் பெயரை நீக்கியதற்கான பெயர் நீக்கச் சான்றிதழை இணைக்க வேண்டும்.
5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளைப் புதிய கார்டில் சேர்க்க விரும்பினால், அவர்களின் பிறப்புச் சான்றிதழ் நகலை ஆதாரமாக வழங்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறியவும், ஓடிபி பெறுவதற்கும் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு மொபைல் எண்ணைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்.
தகுதியுள்ளவர்கள் தமிழ்நாடு பொது விநியோகத் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpds.gov.in மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
சில வகை முன்னுரிமை அட்டைகளைப் பெறுவதற்கு, உதாரணமாக அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா கார்டு பெறுவதற்கு, வருமானச் சான்றிதழ் அல்லது வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளதற்கான சான்று தேவைப்படலாம்.
விண்ணப்பித்த பிறகு, வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் நேரில் வந்து சரிபார்த்து, தகுதியின் அடிப்படையில் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்க ஒப்புதல் அளிப்பார்கள்.
புதிய கார்டு விண்ணப்பிக்க அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மட்டும் செலுத்தினால் போதும், பொதுவாக விண்ணப்பம் செய்த 30 நாட்களுக்குள் கார்டு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.