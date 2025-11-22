புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
New Ration Card : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்
தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு (New Ration Card) விண்ணப்பித்து பலர் காத்திருக்கும் நிலையில், இது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் புதிதாக மின்னணு ரேஷன் கார்டுகள் 17 லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 796 பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேலும், புதிதாக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு மிக விரைவாக ரேஷன் கார்டு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு வேண்டும் என்பவர்கள் ஆன்லைன், ஆப்லைன் என இரண்டு வழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் என்றால் தமிழ்நாடு அரசின் tnpds வெப்சைட்டுக்கு செல்ல வேண்டும்.
அந்த வெப்சைட்டின் முகப்பு பக்கத்திலேயே புதிய குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சன் இருக்கும். அதனை நீங்கள் தேர்வு செய்து, உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர் பெயர்களை உள்ளிட வேண்டும்.
ஆதார் கார்டு, புகைப்படம், மின் கட்டண ரசீது உள்ளிட்ட ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தின் போட்டோ காபியை ஆன்லைனில் பதிவேற்ற வேண்டும். கட்டாயம் மொபைல் எண் கொடுக்க வேண்டும்.
இதனை செய்து ஓகே கொடுத்தால் உங்களின் விண்ணப்பம் சமர்பிக்கப்படும். அதன் பின்னர், விண்ணப்பம் செய்ததற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.
அதில் இருக்கும் நம்பரை வைத்து உங்களின் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி விண்ணப்பிக்க உங்களிடம் செல்போன் அல்லது லேப்டாப் இருந்தால் போதும்.
இல்லையென்றால் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்களுக்கு சென்று உரிய ஆவணங்களை கொடுத்துகூட புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆப்லைன் என்றால் பொதுவிநியோக குறைதீர் முகாம்கள் நடக்கும் நாள் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் நடக்கும் குறைதீர் முகாம்களில் மனு கொடுக்கலாம். இந்த வழிகளிலும் பொதுமக்கள் புதிய குடும்ப அட்டை கேட்டு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பம் செய்வது என்பது மிக எளிமையான செயல்முறையே. அதேநேரத்தில் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைப்பது என்பது உங்களின் ஆவணங்களின் உண்மை தன்மையை பொறுத்து விரைவாக கிடைக்கும்.