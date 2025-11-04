English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறீர்களா? முக்கிய தகவல்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருப்பவர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

 

தமிழ்நாடு முழுவதும் மாதந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் புதிய ரேஷன் கார்டு (Ration Card) கேட்டு விண்ணப்பிக்கின்றனர். ஆனால், பலருக்கும் உடனடியாக புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைப்பதில்லை.  

அவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய தகவல் தான் இது. புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து பல மாதங்கள் வரை காத்திருக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு இனி வரும் நாட்களில் விரைவில் ரேஷன் கார்டு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  

ஏனென்றால், அடுத்தாண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் வர இருப்பதால் மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அனைத்து அரசு துறைகளிலும் விரைவாக பதில்கள் கிடைக்கும்.   

இன்று கூட வேலூர் மாவட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 1564 பயனாளிகளுக்கு புதிய குடும்ப அட்டை வழங்கியுள்ளார். இனி அவர் சுற்றுப் பயணம் செய்யும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் புதிய குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டு சீக்கிரம் கிடைக்கும்.   

புதிய ரேஷன் கார்டு குறித்து அமைச்சர் சக்கரபாணி மக்களை சந்திக்கும்போதெல்லாம் கொடுக்கும் விளக்கத்தில், புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு 15 நாட்களில் குடும்ப அட்டை கொடுக்கப்படும் என உறுதியாக தெரிவிக்கிறார்.  

இவ்வளவு நாட்கள் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து மாதக்கணக்கில் காத்திருந்தாலும், வரும் நாட்களில் விரைவாக புதிய ரேஷன் கார்டுகள் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.  

ஆவணங்கள் எல்லாம் சரியாக இருந்து, அதிகாரிகளின் கள ஆய்வின்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையாக இருப்பின் நிச்சயம் சீக்கிரம் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.  

இதுமட்டுமல்ல, மற்ற அரசு திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்களுக்கும் நல்ல செய்திகள் சீக்கிரம் கிடைக்கும். ஆனால், பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் உங்கள் தரப்பில் குளறுபடிகள், தவறுகள் ஏதும் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.  

அப்படி பார்த்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் கடனுதவி, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, கல்வி உதவித் தொகை, நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு ஒப்புதல், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இலவச இருசக்கர வாகனம், உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை, மருத்துவ காப்பீடு அட்டை, கோழி பண்ணை மானியம் உள்ளிட்ட  பல திட்டங்களும் உரிய பயனாளிகளுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும்.  

தேர்தல் காலம் என்பதால் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளுடன் காத்திருக்கும் மக்கள் எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோரை நேரடியாக சந்தித்து முறையிட்டால், நிவாரணம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த சமயத்தை பொதுமக்கள் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதே சாலச்சிறந்தது.  

