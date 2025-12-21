English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதன் முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம்

 

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

 
தமிழ்நாட்டில் ஏராளமானோர் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு (Ration Card) விண்ணப்பித்து காத்திருக்கிறார்கள். விரைவில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட இருப்பதால் அதற்குள்ளாக புதிய ரேஷன் கார்டு தங்களுக்கு கிடைத்துவிடாதா? என எதிர்பார்க்கின்றனர்.  

தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு பொறுத்தவரை பகுதி பகுதியாகவே விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன. ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்தவர்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் தேதி வாரியாக முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு, அதனடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன.  

அனைத்து தகவல்களும் சரியாக இருந்தால், உங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு வரும்போது தாமதமின்றி ஒப்புதல் கிடைத்துவிடும். அப்படி, ஒப்புதல் கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு வாரத்தில் புதிய ரேஷன் கார்டு கையில் கிடைத்துவிடும்.  

இது தொடர்பாக உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி அண்மையில் கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு இதுவரை 21 லட்சம் புதிய குடும்ப அட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.  

புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு விரைந்து ரேஷன் கார்டுகள் கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். தேர்தல் வர இருப்பதால், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு விரைவில் புதிய கார்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.  

ஆனால், இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே கார்டு கிடைக்குமா? என்றால், அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. குறைந்தபட்சம் இரண்டு மாதங்களாவது காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். மார்ச் மாதம், இப்போது விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்கலாம்.  

அதேநேரத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் தொடங்கிவிடும் என்பதால், அதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாகவே இருக்கிறது. ஏனென்றால் பிப்ரவரி இறுதி அல்லது மார்ச் மாதம் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதிகள் வெளியாகிவிடும்.  

தேதிகள் வெளியானதும் அதற்கான பணிகள் தொடங்கிவிடும் என்பதால், அதன்பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் இருக்காது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிந்த பிறகே புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் தொடங்கும்.   

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பொறுத்தவரை பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தொடங்கும் நாளில் உங்கள் கையில் புதிய ரேஷன் கார்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் பொங்கல் பரிசு பெற்றுக் கொள்ளலாம்.   

எனவே, இம்மாதம் மற்றும் ஜனவரி மாதத்தில் புதிய ரேஷன் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைத்துவிடும். புதிதாக விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்கள் விண்ணப்ப நிலையை ஆன்லைனில் அடிக்கடி ஸ்டேட்டஸை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.  

New Ration Card minister Sakkarapani Pongal Parisu Ration Card Application TNPDS

