/புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிடுவாரா?

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு 30 நாட்களில் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? என்பது குறித்த முழு விவரம்
New Ration Card : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தற்போதைய ஆட்சியில் 30 நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு (New Ration Card) கேட்டு விண்ணப்பித்து சுமார் 4 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் காத்திருக்கின்றனர். இதில் பல ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக கூட புதிய ரேஷன் கார்டுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த விண்ணப்பங்கள் மீது அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விண்ணப்பித்தவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இது குறித்து அண்மையில் பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்திருக்கிறார்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் 30 நாட்களில் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சராக இருந்த சக்கரபாணி கூறிக்கொண்டே இருந்தார். ஆனால், நடைமுறையில் இது சாத்தியப்படவில்லை.
ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தில் மிகுந்த மெத்தனப்போக்கே இருந்தது. குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது புதிய ரேஷன் கார்டு பெற காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
அப்படி காத்திருப்பவர்கள் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் குறித்த விசாரணைக்கு அழைக்கப்படும்போது, விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் சிறிய பிழைகள் அல்லது தவறுகள் இருந்தால் அவை உடனடியாக நிராகரிக்கப்பட்டன. சில இடங்களில் மனுக்கள் மீண்டும் அப்படியே கிடப்பிலும் போடப்பட்டன.
இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதியடைந்தனர். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை பல அரசுத் திட்டங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு முக்கிய ஆவணம் என்பதால், அதனை குறைந்தபட்சம் 30 நாட்களில் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஆன்லைன் அல்லது ஆப்லைனில் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால் விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவே அதிகாரிகள் 6 மாதங்கள் வரை காலம் தாழ்த்துவதாக புகார் தெரிவிக்கும் பொதுமக்கள், இந்த காலதாமதத்தை இப்போதைய அரசு முற்றிலும் ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தில் இருக்கும் சுணக்கத்தை குறைக்க நேரடியாக துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுவாரா? அமைச்சருக்கும் அறிவுறுத்துவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.