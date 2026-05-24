Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிடுவாரா?

புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிடுவாரா?

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 24, 2026, 01:09 PM IST|Updated: May 24, 2026, 01:09 PM IST

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு 30 நாட்களில் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? என்பது குறித்த முழு விவரம்

 

New Ration Card : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தற்போதைய ஆட்சியில் 30 நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

1/8

தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு (New Ration Card) கேட்டு விண்ணப்பித்து சுமார் 4 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் காத்திருக்கின்றனர். இதில் பல ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக கூட புதிய ரேஷன் கார்டுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.

 

2/8

இந்த விண்ணப்பங்கள் மீது அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விண்ணப்பித்தவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இது குறித்து அண்மையில் பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்திருக்கிறார்.

3/8

முந்தைய திமுக ஆட்சியில் 30 நாட்களில் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சராக இருந்த சக்கரபாணி கூறிக்கொண்டே இருந்தார். ஆனால், நடைமுறையில் இது சாத்தியப்படவில்லை. 

 

4/8

ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தில் மிகுந்த மெத்தனப்போக்கே இருந்தது. குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது புதிய ரேஷன் கார்டு பெற காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.

 

5/8

அப்படி காத்திருப்பவர்கள் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் குறித்த விசாரணைக்கு அழைக்கப்படும்போது, விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் சிறிய பிழைகள் அல்லது தவறுகள் இருந்தால் அவை உடனடியாக நிராகரிக்கப்பட்டன. சில இடங்களில் மனுக்கள் மீண்டும் அப்படியே கிடப்பிலும் போடப்பட்டன.

 

6/8

இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதியடைந்தனர். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை பல அரசுத் திட்டங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு முக்கிய ஆவணம் என்பதால், அதனை குறைந்தபட்சம் 30 நாட்களில் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

 

7/8

ஆன்லைன் அல்லது ஆப்லைனில் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால் விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவே அதிகாரிகள் 6 மாதங்கள் வரை காலம் தாழ்த்துவதாக புகார் தெரிவிக்கும் பொதுமக்கள், இந்த காலதாமதத்தை இப்போதைய அரசு முற்றிலும் ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

8/8

எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தில் இருக்கும் சுணக்கத்தை குறைக்க நேரடியாக துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுவாரா? அமைச்சருக்கும் அறிவுறுத்துவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

 

Tags:
New Ration Card
Tamil Nadu ration card update
CM Vijay news
ration card approval
smart ration card tamil nadu

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இனி எப்போதும் கூட்டணி சேர்க்க கூடாது! உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆவேசம்!

இனி எப்போதும் கூட்டணி சேர்க்க கூடாது! உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆவேசம்!

Udhayanidhi Stalin28 min ago
2

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி : கடன், இஎம்ஐ எல்லாம் உயரப்போகுது - முக்கிய அப்டேட்

Indian rupee fall36 min ago
3

இடி, மின்னலுடன் கொட்டும் மழை.. சென்னைக்கு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

Tamil Nadu weather38 min ago
4

கால்நடை பதிவு, ரேபிஸ் நோய் தடுப்பு முகாம் தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu government1 hr ago
5

தமிழகத்தில் நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

Shutdown1 hr ago