/புதிய ரேஷன் கார்டு ரெடி! முதலமைச்சர் கொடுக்கும் சர்பிரைஸ் - யாருக்கு கிடைக்கும்?

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைக்க உள்ளது குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
New Ration Card :தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு (New Ration Card) விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. விரைவில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், தயாராக இருக்கும் புதிய ரேஷன் கார்டுகளை பயனாளிகளிடம் நேரடியாக ஒப்படைக்க இருக்கிறார்.
இதற்கான ஏற்பாடுகள் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை ரேஷன் கார்டு மிக மிக முக்கிய ஆவணம். இந்த கார்டு அடிப்படையிலேயே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட அரசின் திட்டங்களுக்கு பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். மேலும், மானியம் தரும் திட்டங்களுக்கும் இந்த ரேஷன் கார்டே அடிப்படை ஆணவமாக இருக்கிறது.
இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ரேஷன் கார்டுக்கு சுமார் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பித்து காத்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் முதல்கட்டமாக தகுதிவாய்ந்த 46 ஆயிரம் பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு கொடுக்க அரசு அலுவலர்கள் ஒப்புதல் கொடுத்துவிட்டனர்.
பயனாளிகள் ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிக்கும்போது கொடுத்த முகவரிச் சான்று உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தீர ஆய்வு செய்தில் எந்த குளறுபடிகளும் இல்லாத நபர்களின் விண்ணப்பங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு கொடுக்க ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களுக்கு விரைவில் ரேஷன் கார்டு கைகளில் கிடைக்கப்போகிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயே புதிய ரேஷன் கார்டுகளை ஒரு சிலருக்கு அடையாளமாக கொடுக்க உள்ளார்.
மற்ற விண்ணப்பங்கள் மீது விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தகுதியானவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டு விரைவாக கொடுக்கப்படும் என உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தெரிவித்துள்ளார்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியில் ரேஷன் பொருட்கள் தரமானதாகவும், சரியான அளவில் நுகர்வோருக்கு சென்றடவதை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அரசு செய்ய தொடங்கியுள்ளது.
நிர்வாக சீரமைப்பில் கவனம் செலுத்தியுள்ளதால், ரேஷன் கார்டு மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் விரைவில் வர உள்ளது.