இ-சேவை மையங்களில் வந்த புதிய வசதி! இனி கடன் வாங்குவதும் ஈஸி

eSevai: தமிழ்நாடு அரசு இ-சேவை மையங்களில் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
eSevai: தமிழ்நாடு இ-சேவை மையங்களில் வந்திருக்கும் புதிய வசதி குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், இப்போது இ-சேவை மையங்களில் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் அரசின் கடன் திட்டங்களுக்கு இனி ஈஸியாக விண்ணப்பிக்க முடியும்.
தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார திட்டங்கள் மூலம் மானியத்துடன்கூடிய கடன் உதவி பெற தமிழ்நாடு அரசு இ-சேவை மையம் மூலமாக எளிய முறையில் online வாயிலாக விண்ணப்பம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் ஈஸியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குனர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார்
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார திட்டங்கள் மூலம் மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாடு அரசு இ-சேவை மையம் மூலமாக எளிய முறையில் விண்ணப்பம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்களின் முதலமைச்சரின்- ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினர் சமூக பொருளதார மேம்பாட்டிற்காக தொழில் முனைவுத் திட்டம், நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம் மற்றும் PM-AJAY போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டங்களில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் இணையதளம் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து வருகிறன்றார்கள்.
இதை மேலும் எளிமைப்படுத்தும் விதமாக அந்தந்த பகுதியில் வசிக்கும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அவர்கள் அருகமையில் இருக்கும் இ- சேவை மையத்தில் வாயிலாக தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்படும் CM-ARISE, PM- AJAY மற்றும் நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டத்தில் மனு செய்ய ஆவணம் செய்யப்பட்டுள்ளது
எனவே, இந்த திட்டங்களுக்கு உரியவர்கள் இனி அருகாமையில் இருக்கும் அரசு இ-சேவை மையங்களில் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அரசு ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்